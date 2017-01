Microsoft готовит игровые улучшения Xbox One и компьютеров В декабре в сеть окольными путями попала предварительная сборка Windows 10 14997, в которой любопытствующие вскоре обнаружили файл под названием gamemode.dll. Тогда этот файл не был функционирующим, однако он намекал на будущую функцию, которая позволит геймерам повышать производительность игр. В последней сборке 15007 появилась возможность активировать опцию «Игровой режим» в приложении Xbox. Скорее всего, пока эта опция неработоспособна. Недавно в блоге представитель Microsoft Майк Йбарра предоставил информацию относительно того, что геймеры могут получить в обновлении Creators Update на компьютерах и приставках Xbox One. Обновление упростит потоковую трансляцию игр при помощи платформы Beam, повысит производительность игр и позволит удобнее общаться с друзьями. Всего улучшения разбиты на четыре основных категории: потоковая трансляция, производительность, люди и соревнования. Платформа Beam войдёт в состав Xbox One и Windows 10. Сервис можно будет подключить к учётной записи Xbox Live и транслировать контент другим пользователям этой сети. Никакого дополнительного программного обеспечения не потребуется. На компьютерах нажатие Win + G открывает панель Game Bar, где будет кнопка трансляции. «Игровой режим» оптимизирует скорость работы игр. Подробная информация об этом пока не сообщается, но в ближайших сборках эта функция должна начать работу. В Xbox Live будет улучшена лента активности, внесены улучшений в Clubs и Looking For Group, расширены инструменты модерации. Геймеры получат новые турниры в Arena на Xbox Live, смогут создавать собственные турниры, поддержка среди игр будет расширяться. Просмотров: 7 | Добавил: 20.01.2017 Категория: Новости Софта Просмотров: 7 |Добавил: alex