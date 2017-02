40% покупателей смартфонов Apple нового поколения в прошлом квартале выбрали старшую модель Смартфоны iPhone практически всегда были одними из лучших по части качества снимков. Причём, если человеку был в первую очередь важен именно этот аспект, он мог смело покупать младшие версии, а не Plus, так как отличий в камере, не считая оптической стабилизации, не было. Но с выходом нового поколения всё изменилось. Модель iPhone 7 Plus отличается от iPhone 7 наличием второй камеры, которая даёт определённые преимущества. К примеру, портретный режим, который позволяет при определённых условиях получать весьма интересные, как для мобильного сегмента, фотографии. Возможно именно этот факт в итоге привёл к тому, что в 2016 году процент смартфонов iPhone Plus в общем объёме продаж аппаратов Apple значительно вырос. Ссылаясь на данные Cowen & Co, источник сообщает, что 24% проданных в прошлом году смартфонов Apple относились к старшей линейке, тогда как в 2015 и 2014 году показатель был соответственно равен 15,5% и 14%. Более того, если говорить сугубо о последних смартфонах Apple, то доля iPhone 7 Plus в их продажах достигала в прошедшем квартале 40%. А в Китае этот показатель и вовсе составил 52%, то есть iPhone 7 Plus был более популярен, чем iPhone 7. Не стоит забывать, что iPhone 7 Plus выделяется на фоне меньшего собрата гораздо лучшей автономностью, что тоже играет на руку более дорогому устройству. Аналитики считают, что в заключительном квартале прошлого года Apple удалось продать около 78 млн смартфонов. Это на 4% больше, чем годом ранее, и это первый раз, когда заключительный квартал в году не показал двузначного (в процентах) роста продаж. Просмотров: 15 | Добавил: 01.02.2017 Категория: Новости Железа Просмотров: 15 |Добавил: alex