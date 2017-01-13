Осенью 2014 года Энди Рубин (Andy Rubin), который был главой команды разработчиков операционной системы Android, принял решение покинуть компанию Google.

В конце 2015 года появилась информация о том, что Энди Рубин намеревается вернуться на рынок смартфонов, представив новое устройство на базе Android.

Теперь же стало известно, что Рубин основал компанию Essential Products, которая действительно работает над новым смартфоном. Кроме того, компания занимается аппаратными решениями для рынка мобильных устройств и умного дома. Штат Essential Products насчитывает всего 40 человек, в описании зарегистрированных компанией торговых марок упоминаются смартфоны, планшеты, аксессуары и операционные системы для мобильных устройств.

Отдельно источники выделяют премиальный смартфон, который получит безрамочный дизайн, а также возможность расширения аппаратной функциональности при помощи аксессуаров. Речь идет о модульном смартфоне, дополнительные аксессуары для которого будут крепиться магнитными держателями. Аксессуары будут не только расширять функциональность устройства, но и являться дополнительными источниками питания.

Essential Products планирует поддержку модулей сторонних производителей, при этом сама компания работает над аксессуаром в форме сферической камеры, которая позволит снимать высококачественные панорамные материалы.

Один из прототипов, который видел источник, по габаритам не превосходит iPhone 7 Plus, однако сам дисплей из-за отсутствия рамок имеет диагональ более 5,5 дюйма. Дисплей может быть чувствительным к нажатию.

Что касается используемых материалов, то речь идет о металлическом каркасе и керамической задней панели.

Устройство должны представить в середине года по цене, соответствующей современным премиальным смартфонам, производителем может выступить Foxconn.