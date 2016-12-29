|
Все самое новое из мира ПК
|
В данный момент компания Samsung занимается производством однокристальных систем Snapdragon 835 для Qualcomm, используя собственный 10-нанометровый технологический процесс FinFet.
Тот же техпроцесс используется для новой однокристальной системы Samsung Exynos 8895, подробности о которой на этой неделе опубликовали источники. Если верить им, то Exynos 8895 будет представлена в двух версиях, Exynos 8895M и Exynos 8895V, которые будут отличаться частотами работ процессорных ядер и используемыми GPU.
Ядра Exynos 8895M будут работать при частоте 2,5 ГГц, в качестве графического процессора будет применен G71 MP20. Exynos 8895V получит GPU G71 MP18, а ядра будут работать на частоте 2,3 ГГц. В обоих случаях будут использоватьcя ядра Mongoose M2 и ARM Cortex-A53, а частота работы GPU составит 550 МГц.
SoC Exynos 8895 будет поддерживать дисплеи разрешением до 4К, LTE Cat 16 (скорость передачи данных до 1 Гбит/с), скоростную флэш-память UFS 2.1, а вот поддержки CDMA у однокристальной системы не будет.
Появление смартфонов с этой однокристальной системой ожидается во втором квартале 2017, одним из первых устройств должен стать Samsung Galaxy S8.
|
Пару дней назад мы сообщали о том, что китайская компания UMi сменила название на Umidigi. 29 декабря выйдет UMi Z — последний смартфон, который будет использовать старое название.
Также стало известно, что следом за этим смартфоном в продажу поступит Umidigi Z Pro, дополнительные подробности о котором уже появились в сети. Как уже было отмечено, смартфон получит однокристальную систему Helio X27, а также сдвоенную основную камеру.
Производитель отмечает, что Umidigi Z Pro является первым смартфоном с однокристальной системой MediaTek, который оснащен сдвоенной камерой. В модулях основной камеры используются датчики изображения Sony IMX258 разрешением 13 Мп. Сдвоенная камера сегодня используется для двух сценариев: получения эффекта размытия заднего фона и улучшения качества фотографий в условиях недостаточной освещенности. В Umidigi Z Pro сдвоенная камера применяется для первого сценария, второй датчик задействован для определения глубины резкости. Во фронтальной камере установлен 13-мегапиксельный датчик изображения Samsung.
Прием предзаказов на Umidigi Z Pro начнут принимать 4 января по цене $330.
|
Компания Microsoft представила очередное визуальное обновление сайта Office.com, добавив на него новые функциональные возможности для упрощения поиска и открытия документов. Подписчики сервиса Office 365 увидят наиболее часто используемые приложения на более видном месте, получив возможность быстрее запускать такие программы, как Word, Excel, OneNote или Outlook.
Пока Microsoft не даёт возможности менять местами плитки приложений, но разработчики говорят, что думают над дополнительными новшествами для упрощения навигации. Пользователи смогут прикреплять документы к списку недавних документов, новые фильтры дают быстрый доступ к файлам предложений. Это позволит быстрее возобновлять работу над уже существующими документами без необходимости искать их среди множества других.
Также Microsoft старается упростить создание, просмотр и завершение задач, а затем синхронизировать результаты на разных устройствах с учётной записью Office 365. Можно будет быстро просмотреть встречи грядущего дня и отвечать или присоединяться к звонкам в Skype for Business одним нажатием. Увеличенные изображения профилей призваны усилить связь между коллегами и позволить лучше отслеживать различные группы сотрудников и проекты.
При желании пользователи могут скрыть ненужный контент. Разработчики говорят, что это лишь начало длительной серии обновлений.
|
Синий экран смерти (BSOD) известен многим пользователям операционных систем Windows. Он появляется при критических ошибках в работе операционной системы, аппаратного и программного обеспечения. В Windows 10 экран был немного изменён, однако его функциональное предназначение осталось прежним. Ещё одним изменением в 2016 году стало добавление на экран штрих-кода для упрощения доступа к информации относительно ошибок, приведших к появлению BSOD. Теперь Microsoft готовится внести более радикальное изменение внешнего вида.
Недавно в сеть попала неофициальная сборка Windows 10 14997, в которой пользователи успели обнаружить несколько новых возможностей, вроде папок в меню «Пуск», игрового режима и постановки обновлений на паузу. Однако старший программный менеджер Microsoft Маттейс Хукстра намекнул на незамеченное новшество, после чего один из пользователей Твиттера обнаружил его. Им стало изменение цвета экрана смерти с синего на зелёный (GSOD). Его смогут видеть только участники программы тестирования Windows Insider, все остальные пользователи Windows 10 будут получать стандартный синий экран.
Целью изменения является упрощение распознавания ошибок, чтобы сразу было видно, произошли они на стабильной версии системы или на предварительной.
|
Компания Acer представила линейку компьютеров всё в одном Aspire C, которые предлагают изящный дизайн и выбор из трёх операционных систем. К их числу относятся Windows 10 Home, FreeDOS и Linpus Simple Linux.
Доступны варианты с диагоналями экранов 21,5 и 23,8 дюйма с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей). Экраны несенсорные, ввод стилусом также не поддерживается. Оба варианта обладают чрезвычайно тонким профилем, толщина верхней части составляет всего 8 мм, что меньше многих смартфонов.
Ключевые спецификации устройств следующие:
- процессоры до Intel Core i3 (6-е поколение / Skylake)
- оперативная память до 8 Гб DDR4
- жёсткий диск до 1 Тб 5400 об/мин
- веб-камера 1 Мп
- Bluetooth 4.0 LE
- 802.11ac Wi-Fi
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- интегрированные двойные динамики
Устройства уже доступны для приобретения в США по цене от $450 до $700.
|
Многие производители продают уже полностью собранные компьютеры, существует также вариант собирать компьютер самостоятельно. Однако компания Nvidia решила выпустить нечто новое в виде комплекта PC Gaming Revival Kit. Впервые он был обнаружен в испаноговорящих странах и содержит в себе видеокарту MSI GTX 1060 3GT OC, твердотельный накопитель Corsair Force Series LE 240 объёмом 240 Гб и блок питания Corsair CX450M 80 PLUS Bronze мощностью 450 Вт, а также код для цифровой покупки игры Gears of War 4 и футболки.
Стоимость данного комплекта составляет 399 евро ($415). Журналисты портала Techspot не поленились провести анализ компонентов и пришли к выводу, что по отдельности в магазине Newegg они могут обойтись в $472 плюс расходы на поставку. Поэтому данный комплект может быть выгодной покупкой, хотя в других странах ситуация может отличаться. Кроме того, этот комплект продаётся не везде.
Пока неизвестно, какие планы у Nvidia по распространению комплекта в другие страны и собирается ли компания выпускать похожие комплекты с другими комплектующими. Несложно догадаться, что этот релиз приурочен к началу сезона предновогодних продаж.
|
Игра Super Mario Run ожидалась с большими интересом после того, как компания Apple показала её на мероприятии по анонсу смартфона iPhone 7. После своего появления на платформе iOS она на некоторое время стала лидером по приносимой разработчикам прибыли и за несколько дней игру скачали более 40 млн. раз. После этого ажиотаж довольно быстро сошёл на нет, поскольку игра довольно простая и от пользователя требуется только нажимать на экран для прыжков.
Несмотря на это, многочисленные обладатели устройств на платформе Android также не прочь ознакомиться с этой игрой. Nintendo пока не выпустила её на Android, но обещает сделать это в будущем. Это произойдет в 2017 году, но когда именно, не сообщается.
Теперь кажется, что это событие случится скорее раньше, чем позже. В магазине Google Play Store появилась страница Super Mario Run, которая позволяет зарегистрироваться для получения игры после выхода. После релиза пользователи получат уведомления, точно такой же метод применялся при распространении игры в магазине Apple App Store. Там регистрация открылась в сентябре после показа игры на мероприятии Apple.
Таким образом, на платформе iOS между началом регистрации и релизом прошло три месяца, поэтому есть надежда увидеть игру на Android не позже весны.
|
Очередной доклад от компании Nielsen сообщает, что мобильное приложение Facebook было наиболее популярным на территории США по итогам 2016 года. Этот год запомнится многим промчавшейся по мобильному миру как ураган игрой Pokemon Go, переписавшей множество рекордов в магазинах приложений Apple и Google. Несмотря на это, на мобильных устройствах продолжают доминировать социальные сети. Facebook остаётся наиболее популярным в США приложением с ежемесячным числом активных пользователей более 146 млн. человек. Компания постоянно добавляла в приложение функциональность, вроде игр, магазина и нескольких попыток превратиться в Snapchat.
Второе место в рейтинге также занимает Facebook, точнее Facebook Messenger с 129 млн. уникальных пользователей. Принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram (куплена в 2012 году за $1 млрд.) находится на восьмой позиции с 74 млн. пользователей в месяц. По сравнению с результатами 2015 года количество пользователей Instagram выросло на треть.
В глобальном масштабе количество ежемесячно активных пользователей социальной сети Facebook составляет 1,8 млрд. и это крупнейшая соцсеть в мире. Несмотря на такое доминирование, её приложения не столь популярны, как у Google. Приложения последней занимают пять мест в первой десятке и их суммарное количество пользователей равно 508 млн. Крупнейший вклад вносят YouTube с 113 млн. человек, у Карт Google 105 млн. пользователей, у поиска Google, магазина Play Store и Gmail 103 млн. 99 млн. и 88 млн. соответственно.
Мобильная операционная система Android опередила Apple iOS. В США она установлена на 53% смартфонов против 45% на iOS и 1% на BlackBerry.
Максимальный рост показало приложение Amazon, на 43% за год, число посетителей теперь составляет 65 млн.
|
Пару месяцев назад стало известно, что компания HTC работает над вторым поколением шлема виртуальной реальности HTC Vive. Устройство проходит под кодовым названием Oasis.
Издание Central News Agency на этой неделе заявило, что компания HTC сделает официальный анонс гарнитуры HTC Vive 2 уже на следующей неделе в ходе выставки потребительской электроники CES 2017, которая пройдет в Лас-Вегасе.
Источник подтверждает предыдущие предположения о том, что связь между HTC Vive 2 и компьютером будет реализована беспроводным путем. Напомним, аксессуар, который делает оригинальный шлем HTC Vive беспроводным, стоит $220.
Также сообщается об использовании двух дисплеев разрешением по 4К с частотой обновления 120 Гц. Разрешение дисплеев текущей версия HTC Vive составляет 1080 х 1200 пикселей при частоте 90 Гц.
Вчера мы сообщали, что HTC Vive подешевела на $100 в США. Источник уточняет, что в Китае цена устройства также была снижена — на 10%. Это косвенно подтверждает подготовку плацдарма для анонса HTC Vive 2.
|
Одним из новых ноутбуков, которые компания Lenovo покажет на следующей неделе в рамках выставки потребительской электроники CES 2017, станет модель Lenovo ThinkPad X270.
Производитель утверждает, что при массе всего около 1,3 кг и корпусе толщиной 20,3 мм ноутбук Lenovo ThinkPad X270 сможет работать без подзарядки более 20 часов. Суммарная емкость аккумуляторной батареи, которая включает 18 ячеек, составляет 166 Вт·ч. Условия тестирования не уточняются.
Дисплей IPS имеет диагональ 12,5 дюйма, в зависимости от конфигурации разрешение может составлять HD или FullHD. Кроме того, экран может быть сенсорным.
Максимальный объем оперативной памяти, которую можно установить в Lenovo ThinkPad X270, составляет 16 ГБ. Пользователи смогут выбрать между жестким диском емкостью 2 ТБ и твердотельным накопителем объемом 512 ГБ.
В качестве процессора используется решение семейства Intel Core i поколения Kaby Lake. Устройство будет работать под управлением операционной системы Windows 10. В списке портов значатся Ethernet, HDMI, USB-C, три USB 3.0, включая один с постоянной подачей питания.
Показ ноутбука состоится на следующей неделе, в продажу он поступит в январе по цене от $909.
|
Хотя разработчики из Microsoft ушли на каникулы и в программе предварительного тестирования Windows Insider новые сборки не выпускаются, оказавшаяся недавно в сети сборка 14997 приносит всё новую информацию о будущем операционной системы. Помимо игрового режима изменения затрагивают и процесс обновления операционной системы.
В сборке обнаружена возможность ставить процесс обновления на паузу, что означает отсрочку установки на некоторое время. Давно не секрет, что большая часть кумулятивных обновлений для Windows 10 у некоторого количества пользователей каждый раз вызывает проблемы с установкой или после установки. Пострадавшим пользователям остаётся вручную скрывать обновления из списка, чтобы система снова и снова не предлагала их установить.
Теперь не желающим ставить обновления в первых рядах даётся новый вариант. Microsoft говорит, что они получат возможность отсрочить установку обновлений на срок до 35 дней. Этот срок считается достаточным для того, чтобы обновление зарекомендовало свою надёжность, если у множества других установивших его пользователей не возникнет проблем.
Относится эта опция не ко всем обновлениям. Критически важные обновления вроде обновлений защитника Windows обязательны для установки сразу после релиза. Настройка доступна в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows > Дополнительные параметры и может появиться в системах участников программы тестирования уже в следующей сборке в начале января.
|
Помимо видимых всем изменений неофициальной сборки Windows 10 14997 содержит ряд новшеств «под капотом». Одно из них нацелено на геймеров и может принести в обновление Creators Update специальный игровой режим.
Один из пользователей в Твиттере сообщил, что в сборке 14997 найден файл DLL под названием gamemode.dll, на основании чего был сделан вышеописанной вывод. Обновление Windows 10 Creators Update может обзавестись процессом оптимизации системы под компьютерные игры, запускаемым играми процессам будет отдаваться приоритет для получения максимальной вычислительной мощности центрального и графического процессоров. Это может быть достигнуто несколькими способами, в том числе за счёт отключения сервисов и задач, которые не нужны во время игр.
Эта функциональность была крайне востребованной среди пользователей во время использования платформы UserVoice для отзывов на Windows 10 (которую потом окончательно заменил Feedback Hub), число проголосовавших составило почти 8000 человек. Эта же просьба встречается в Feedback Hub и на форумах Microsoft Community. Пока в Creators Update нет действующей реализации игрового режима, но она может появится в ближайших сборках.
Другим найденным в этой сборке новшеством стала блокировка по умолчанию в браузере Edge (версия Edge 39.14997) контента Flash. К Internet Explorer это пока не относится.
|
Компания Samsung на выставке потребительской электроники CES 2016 представила две новые модели лёгких ноутбуков линейки Notebook 9. На этот раз южнокорейский производитель не стал ждать января и анонсировал новые модели заранее.
Хотя компания собралась избавляться от подразделения по выпуску компьютеров, пока этого не произошло и в понедельник были представлены новые Notebook 9 с диагональю экрана 13,3 и 15 дюймов, у которых немного изменился внешний вид и используются более быстрые компоненты. Неизменным остался небольшой вес устройств, который равен 815 г и 983 г. Для сравнения, 12-дюймовый Macbook весит 919 г.
В новых ноутбуках предлагаются процессоры до Intel Core i7 7-го поколения, до 16 Гб оперативной памяти и твердотельные накопители на 256 Гб. Поддерживаются стандарты связи Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11 ac 2x2, два динамика мощностью 1,5 Вт, веб-камера 720p, сканер отпечатков пальцев и клавиатура с подсветкой. Здесь используется встроенная в процессор графика, разрешение экрана равно 1920 х 1080 пикселей.
Также имеются два разъёма USB 3.0, один USB типа C, microSD и разъем для микрофона и наушников. Устройство работает на операционной системе Windows 10 Home и доступно лишь в одном светло-коричневым варианте. Обещано до 7 часов автономной работы.
Samsung пока не говорит о дате начала продаж и цене.
|
2016 год стал годом расцвета приложений-вымогателей, с разными названиями, кодом и интерфейсами, но с одной целью — получить деньги с невинных пользователей. Эти программы обычно попадают на компьютер через спам по электронной почте, который выдает себя за важные письма и обманывает получателей.
Обычно вымогатели заражают одно устройство, но что если бы они могли распространяться по сети с компьютера на компьютер? Именно такое развитие событий предсказывают некоторые аналитики.
Компьютерные черви являются отдельной категорией вредоносного программного обеспечения, они способны копировать себя и распространяться между устройствами. Обычно для этого задействуются уязвимости операционной системы и сетей.
Первый подобный вымогатель уже существует и называется ZCryptor. Компания Microsoft обнаружила его существование ещё в мае. После запуска исполняемого файла программа устанавливает на компьютер множество файлов, чтобы вымогатель перебирался с него на другие устройства в сети.
Также аналитики предсказывают распространение модели «вымогатели как сервис». Этот метод уже задействуют такие программы, как Petya, Mischa и Cerber, заработавшие немало денег на получении выкупа от пользователей. Считается, что в 2016 году вымогатели принесли хакерам около миллиарда долларов.
Таким образом, пользователям в новом году следует вести себя в интернете вдвое осторожнее, не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей.
|
Компания Cyanogen, известный производитель популярного форка операционной системы Android под названием Cyanogen OS, объявила о прекращении работы всех сервисов и выпуска сборок Nightly после 31 декабря. Открытый проект и исходный код останутся доступными всем желающим, но владельцы устройств на системе Cyanogen OS, таких как OnePlus One и Lenovo ZUK Z1, перестанут получать обновления.
Эта версия Android была одной из наиболее популярных, получив финансирование в размере $100 млн. У главы компании были амбициозные цели сделать Android более открытой и менее зависимой от Google. Cyanogen нашла союзника в лице Microsoft, заменив сервисы Google по умолчанию на Office, Skype, OneDrive, OneNote, Outlook и Bing. В конечном счёте компания не смогла убедить производителей мобильных устройств перейти на CyanogenMod и китайская компания OnePlus осталась крупнейшим аппаратным партнёром.
Сообщество разработчиков CyanogenMod откликнулось на новость заявлением о работе над новым открытым Android-проектом под названием Lineage. Говорится, что это не просто изменение бренда, обещается поддерживать профессиональное качество и высокий уровень надёжности.
Проблемы Cyanogen проявлялись на протяжении нескольких последних месяцев, когда компания объявила об увольнении 20% персонала и переходе к разработке приложений (последний пункт позднее был опровергнут). Также наблюдались конфликты между основателями компании, руководством и разработчиками.
|
|----->> Новые Статьи <<-----
|Сейчас на сайте