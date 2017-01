Apple может выпустить iPhone S с двойными вертикальными камерами Когда-то компания Apple выпускала по одной модели iPhone в год, в последние годы пользователи получают одновременно две модели. Однако теперь японский блог сообщает, что в 2017 году могут выйти сразу четыре модели. Помимо iPhone 8 может появиться 5-дюймовый вариант, а также iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Источником информации является неназываемый поставщик комплектующих из Тайваня. Согласно его сведениям, новый аппарат станет расширением линейки моделей с литерой S. Его аппаратные спецификации будут идентичны моделям с экранами 4,7 и 5,5 дюйма, но двойная задняя камера будет располагаться вертикально, а не горизонтально, как на iPhone 7 Plus. Неизвестно, будет ли такое же расположение модуля камеры использоваться на аппарате iPhone 7s Plus. Говорится также, что эти планы ещё могут измениться до начала 2017 года. В октябре портал Nikkei Asian Review писал, что может быть представлен 5-дюймовый iPhone. Все новые модели могут перейти на использование стеклянных задних крышек для поддержки беспроводной подзарядки. Неделей ранее появились документы, говорящие о трёх iPhone в 2017 году. Там речь шла о версиях iPhone 7S и iPhone 7S Plus, а также флагманском iPhone 8 под кодовым именем Ferrari. В обоих случаях информация пока является только слухами и не подтверждена официально. Просмотров: 19 | Добавил: 05.01.2017 Категория: Новости Железа Просмотров: 19 |Добавил: alex