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Все самое новое из мира ПК
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Осенью 2014 года Энди Рубин (Andy Rubin), который был главой команды разработчиков операционной системы Android, принял решение покинуть компанию Google.
В конце 2015 года появилась информация о том, что Энди Рубин намеревается вернуться на рынок смартфонов, представив новое устройство на базе Android.
Теперь же стало известно, что Рубин основал компанию Essential Products, которая действительно работает над новым смартфоном. Кроме того, компания занимается аппаратными решениями для рынка мобильных устройств и умного дома. Штат Essential Products насчитывает всего 40 человек, в описании зарегистрированных компанией торговых марок упоминаются смартфоны, планшеты, аксессуары и операционные системы для мобильных устройств.
Отдельно источники выделяют премиальный смартфон, который получит безрамочный дизайн, а также возможность расширения аппаратной функциональности при помощи аксессуаров. Речь идет о модульном смартфоне, дополнительные аксессуары для которого будут крепиться магнитными держателями. Аксессуары будут не только расширять функциональность устройства, но и являться дополнительными источниками питания.
Essential Products планирует поддержку модулей сторонних производителей, при этом сама компания работает над аксессуаром в форме сферической камеры, которая позволит снимать высококачественные панорамные материалы.
Один из прототипов, который видел источник, по габаритам не превосходит iPhone 7 Plus, однако сам дисплей из-за отсутствия рамок имеет диагональ более 5,5 дюйма. Дисплей может быть чувствительным к нажатию.
Что касается используемых материалов, то речь идет о металлическом каркасе и керамической задней панели.
Устройство должны представить в середине года по цене, соответствующей современным премиальным смартфонам, производителем может выступить Foxconn.
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Напомним, китайская компания LeEco, которую возглавляет китайский миллиардер Цзя Юэтин (Jia Yueting), в прошлом году призналась о том, что у нее попросту не осталось денег.
Глава компании снизил свою зарплату до одного юаня в год. В конце прошлого года появилась информация, согласно которой LeEco вела переговоры с неназванным стратегическим инвестором, рассчитывая получить 1,4 млрд долларов инвестиций.
На этой неделе было опубликовано подтверждение о привлечении инвестиций в размере 2,2 млрд долларов, которые перечислила китайская компания Sunoco China Holdings. Дополнительно была выделена не оговоренная сумма, которая пойдет на дальнейшую разработку и выпуск электромобиля Faraday Future FF91.
Источник добавляет, что теперь компания LeEco планирует дальнейшее усиление своего присутствия в США, а также запуск линейки продуктов в ряде других стран, включая Индию.
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Компания Microsoft в конце 2015 года представила программу предварительного тестирования Office Insider на операционной системе Windows, после чего в первой половине 2016 года стала выпускать предварительные версии офисных приложений на платформах Android, macOS и Windows 10 Mobile. Таким образом, программой тестирования были охвачены все пользователи Microsoft Office, за исключением обладателей мобильных устройств Apple. 9 января этот пробел был исправлен и платформа iOS также получила программу тестирования Office Insider.
В данный момент обладателям iPhone и iPad доступен только канал обновлений «Быстрый доступ», что означает частые релизы, однако есть риск наличия в них багов. Microsoft говорит, что размер программы в данный момент ограничен. Это означает, что если участники не будут активно тестировать сборки, они могут быть исключены из неё.
Желающие стать участником могут подать заявку на вступление. При одобрении рекомендуется сохранять файлы в облаке, поскольку хранимые на устройстве файлы будут потеряны при добровольном или принудительном выходе из программы.
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В понедельник инсайдерам с вариантом обновления «Быстрый доступ» стала доступна сборка 15002 операционной системы Windows 10. Это крупный релиз с множеством новшеств, одним из которых является функция обновления Windows (Refresh Windows) по требованию, которая встроена в антивирус Защитник Windows.
Целью этого инструмента является помощь при медленной работе компьютера, при наличии приводящих к падению системы багов и проблем с обновлениями Windows. Функция выполняет переустановку и обновление операционной системы, при этом сохраняя системные настройки и файлы. Подобная функциональность была доступна и прежде, но не в защитнике Windows.
Опция Refresh Windows появилась в Windows 8, позволяя переустановить операционную систему и приложения без потери файлов и настроек. Данная функциональность призвана помочь в устранении проблем, которые не получается решить другим путём.
На этот раз описание гласит, что использование данной опции устранит из системы все не предустановленные в ней приложения, в том числе Microsoft Office. Также будут убраны предустановленные производителем устройства программы, сторонние антивирусы и приложения техподдержки. После их придётся устанавливать вручную.
Опция Refresh Windows доступна в приложении Параметры > Обновление и безопасность > Защитник Windows. В текущих финальных сборках Windows 10 почти та же функциональность находится по адресу Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление > Вернуть компьютер в исходное состояние (с сохранением файлов).
Другим давно ожидавшимся новшеством Windows 10 становится фильтр синего света. Он предлагает сходную с популярным приложением f.lux функциональность, нацеленную на снижение нагрузки на глаза. Windows 10 позволяет установить цветовую температуру и задать расписание автоматической активации и отключения функции. Если задано определение местоположения устройства, фильтр может автоматически включаться на закате. Панель быстрых действий позволяет включить фильтр в любой момент без необходимости открывать настройки системы.
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Одним из новшеств выходящего в апреле обновления Windows 10 Creators Update станет новая панель Поделиться, которая открывается по центру экрана вместо боковых панелей, как было прежде. В сети уже появлялись описания и скриншоты этой панели, однако ранее не сообщалось, что она может стать полем для отображения рекламы.
В Twitter появился скриншот, который показывает, что в панели Поделиться будут не только приложения для обмена контентом, вроде облачных сервисов и социальных сетей, но и ярлыки приложений, не установленных в данный момент в операционной системе. Некоторые пользователи называют это рекламой, сама же Microsoft предпочитает относиться к этому как к рекомендациям приложений. Вероятно, показ рекомендаций можно будет отключить в приложении Параметры в разделе Экран. Таким образом, панель Поделиться в качестве рекламной площадки присоединяется к экрану блокировки и меню «Пуск» системы Windows 10.
Нажатие на рекомендованное приложение на любом из этих экранов открывает магазин Windows Store, откуда его можно установить. На представленном выше скриншоте рекомендуется приложение Box. Инсайдеры уже могут ознакомиться с этим новшеством в предварительных сборках.
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В понедельник компания Microsoft представила предварительную сборку Windows 10 под номером 15002 для персональных компьютеров и инсайдеров с вариантом обновления «Быстрый доступ». Напомним, что на минувшей неделе эта сборка уже была доступна для скачивания через неофициальные источники. Она содержит ряд новых функций и улучшений, включая изменения цифрового ассистента Cortana, новый интерфейс «Поделиться», улучшенную поддержку высокого разрешения в приложениях, улучшения антивируса Защитник Windows, поддержку шрифта Брайля и многое другое. Также несколько изменений внесено в браузер Edge.
Так, появилась панель предварительного просмотра вкладок, где можно быстро посмотреть содержимое каждой открытой в браузере вкладки, не покидая текущую страницу. Можно прокручивать список касанием на сенсорном экране, мышью и тачпадом.
Были добавлены две новые кнопки, которые позволяют убирать все открытые вкладки и затем снова восстанавливать их в прежнем виде. Это даёт возможность очищать браузер и экономить оперативную память. Появилась возможность открывать новое окно или окно в режиме InPrivate при помощи иконки браузера на панели задач. Для этого нужно нажать на него правой кнопкой мыши и открыть контекстное меню.
Представлена новая архитектура универсальной платформы приложений для многопроцессной модели браузера. Она поможет повысить стабильность и отзывчивость браузера и улучшить его работу с медленными веб-страницами. Теперь браузер по умолчанию блокирует контент Flash и для его воспроизведения нужно нажать по нему. Это также должно повысить безопасность и стабильность работы Edge.
Ещё браузер получил поддержку интерфейса прикладного программирования Payment Request, который позволяет сайтам использовать платёжную информацию из приложения Microsoft Wallet.
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KillDisk является одним из вредоносных приложений, которые в 2016 году несколько раз попадали в заголовки новостей. Эта программа использовалась для взлома различных целей, вроде энергетических предприятий Украины. Результатом стали проблемы с подачей электроэнергии в этой стране.
Теперь это же приложение нацелилось на операционную систему Linux, однако используется уже другой подход, о чём говорит компания ESET. Приложение стало применять тактику в стиле программ-вымогателей, не позволяя загружать компьютеры и требуя выкуп за возврат доступа к данным.
KillDisk отображает записку с требованием выкупа в загрузчике GRUB. Каждый файл шифруется с применением разных 64-разрядных ключей шифрования и шифра Triple-DES.
Вымогатели требуют за возврат доступа к файлам огромную сумму в 222 биткоина. Естественно, платить не следует; кроме того, есть подозрение, что ключи шифрования не хранятся на локальных дисках и не передаются на сервер, так что они могут автоматически удаляться после создания. В таком случае даже выплата выкупа не позволит вернуть файлы.
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Появление игры Super Mario Run на платформе Android ожидается в ближайшие недели. На iOS релиз состоялся 15 декабря и киберпреступники снова пытаются воспользоваться популярностью этой игры для распространения различных вредоносных программ.
Компания Zscaler из мира информационной безопасности предупреждает, что в интернете распространяется множество вирусов под видом Super Mario Run на Android. Пользователям предлагается скачать установочные файлы APK, которые в итоге заражают устройство и пытаются украсть финансовую информацию.
В частности, есть вариант файла с трояном Android Marcher, который выдаёт себя за игру производства Nintendo. Попадая на Android-устройство, троян открывает окно, где требуется ввести финансовую информацию для приложений мобильного банкинга, собранные данные сохраняются и отправляются на командный центр.
В большинстве случаев пользователи не могут открыть магазин Google Play Store, поскольку вместо него выдаётся это окно для ввода финансовой информации. Предыдущие версии Marcher были нацелены на приложения крупных банков Австралии, Великобритании и Франции. Нынешняя версия нацелена не только на банковские программы, но и на программы финансового менеджмента.
Чтобы избежать риска, никогда не следует скачивать установочные файлы APK из ненадёжных источников. Игра Super Mario Run на Android ещё не вышла, однако у неё уже есть официальная страница в магазине Google, где можно будет скачать игру после релиза.
Кроме того, никогда не следует вводить финансовую информацию в окна, появляющиеся при запуске приложений мобильного банкинга. Это первый признак того, что устройства инфицированы вредоносной программой. Также следует обращать внимание на разрешения, которые приложения требуют при своей установке. В случае с фальшивой игрой Super Mario Run на Android она требует права администратора и возможность менять системные настройки, чего играм обычно не нужно.
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Как сообщает ресурс Reuters, вице-президента компании Samsung Electronics Ли Джея (Lee Jae-yong) вызвали на допрос в прокуратуру Южной Кореи. Ли Джей, являющийся сыном главы Samsung Group и, по сути, сейчас и управляющий концерном, подозревается в причастности к скандальному делу, в котором замешан президент Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye).
Не вдаваясь в политические подробности и аспекты участия президента страны, за импичмент которого 9 декабря проголосовал парламент, отметим, что Ли Джей подозревается в прямом участии в процессе вложений 25 млн долларов в фирмы и фонды, связанные с подругой президента Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil).
А сделано это было для того, чтобы Сун Силь, используя свои связи и лично президента, помогла обойти определённые запреты и поспособствовать слиянию Samsung C&T и Cheil Industries. На данный момент Ли Джей отрицает обвинения, что неудивительно.
Если же его вина будет доказана, это может существенно повлиять на Samsung Group.
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Компания Google опубликовала обновление для приложения YouTube, предназначенного для мобильных устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS.
После установки обновления пользователи iPhone получили возможность просмотра видеороликов в более высоком разрешении. До этого смартфоны iPhone с диагональю дисплея 5,5 дюйма проигрывали видеоролики в разрешении до 1440р, а остальные — до 720р.
Теперь же смартфоны с диагональю дисплея 4,7 дюйма могут проигрывать ролики в разрешении до 1440p, четырехдюймовые iPhone — до 1080р. Видеоролики с частотой 60 к/с по-прежнему ограничены разрешением 1080р, хотя на устройствах, которые работают под управлением Android, уже есть возможность воспроизводить видео в разрешении 1440р при 60 к/с.
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Ожидаемое в апреле обновление Windows 10 Creators Update принесёт с собой ряд новшеств, в том числе связанных с работой самого механизма обновления. Ранее сообщалось, что при скачивании игр из магазина Windows Store система будет проверять наличие подходящих драйверов и при необходимости автоматически скачивать последнюю версию. Многие геймеры предпочитают устанавливать драйверы видеокарт вручную и потому от Microsoft ждали возможности отключать автоматическое обновление драйверов.
В попавшей недавно в сеть неофициальной сборке 15002 отключение обновления драйверов было найдено. Оно находится в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows > Дополнительные параметры. Опция называется «Включать обновление драйверов при обновлении Windows». Если её отключить, драйверы придётся устанавливать самостоятельно.
Также здесь находится новая возможность ставить обновления на паузу, которая появилась ещё в предыдущей сборке. Она позволяет отложить установку обновлений сроком до 35 дней. К обновлению антивируса Защитник Windows и ряду других это не относится.
На этой неделе ожидается появление новой сборки в программе тестирования, где описанные опции станут доступны инсайдерам.
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От компании Microsoft в первую неделю января ожидали релиза очередной предварительной сборки в программе тестирования Windows 10. Однако в последний момент в ней был обнаружен баг и релиз был отменён. Предположительно, должна была быть выпущена сборка под номером 15002.
Желающие всё же смогут получить доступ к ней, поскольку она попала в сеть. Следует иметь в виду, что установка подобных неофициальных сборок не рекомендуется, поскольку может привести к утрате работоспособности компьютера. В данном случае это особенно актуально, поскольку Microsoft прямым текстом сказала о наличии неполадок в сборке, и у пользователей могут возникнуть проблемы с будущим обновлением этой сборки. Речь идёт не о привычном образе ISO, а об инструменте Desktop App Converter Base.
Данная сборка мало отличается от последней официальной под номером 14997. Что касается будущих официальных релизов, очередной в канале «Быстрый доступ» ожидается на следующей неделе.
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Операционная система Windows XP не получает обновлений с апреля 2014 года, но значительное количество пользователей это не останавливает от работы на ней. Среди любящих эту систему стран выделяется Китай, где она остаётся одной из наиболее популярных на персональных компьютерах, несмотря на все риски безопасности, увеличивающиеся каждый день без патчей.
Статистика от компании StatCounter показывает, что на Windows XP в Китае работает едва ли не каждый пятый компьютер, несмотря на рекомендации перейти с неё на более современную версию, вроде Windows 7, 8.1 или 10. Последняя опережает Windows XP менее чем на 0,2%.
Лидировать вот уже который год продолжает Windows 7, доля которой на начало января составляла 49,36%. Значительно отстаёт от Windows 10 и XP версия Windows 8.1, на долю которой приходится всего 3,35% компьютеров. Рядом располагается с результатом 3,16 % macOS, Windows 8 установлена на 1,02 % компьютеров.
Считается, что причиной популярности Windows XP в Китае является склонность использовать пиратские версии. Однако в настоящее время не составляет труда найти пиратскую версию Windows 10, но это не заставляет пользователи переходить на неё с Windows XP.
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Компания Microsoft на первой неделе года представила кумулятивное обновление для системы Windows 10, но получит его ограниченное число пользователей. Оно предназначается для участников программы тестирования с вариантом обновления Release Preview. В момент релиза не было представлено списка изменений KB3209835, однако функциональных новшеств в кумулятивном обновлении по традиции не ожидается. Максимум, что получат установившие KB3209835, это оптимизации и исправления нескольких багов системы Windows 10 и предустановленных в ней приложений.
Поскольку обновление выпускается в ветви Release Preview, где всегда выходят самые стабильные и надёжные версии, в ближайшие дни KB3209835 наверняка смогут увидеть пользователи за пределами программы тестирования, если отзывы инсайдеров будут благоприятными.
На следующей неделе будет второй вторник месяца и появятся обновления программных продуктов Microsoft. Есть вероятность, что это кумулятивное обновление будет выпущено для широкой публики именно тогда. На данный момент сообщения о проблемах с установкой обновления отсутствуют.
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На платформе Apple macOS было обнаружено новое программное обеспечение, которое проводит атаку вида «отказ в обслуживании» при помощи создания множества черновиков электронных писем, в результате чего система замедляется и работа становится невозможной. Анализ компании Malwarebytes Labs показывает, что вредоносный код использует уязвимости браузера Safari и приложения Почта. Достаточно посетить сайт с эксплоитом через компьютер со старой версией macOS, чтобы в системе открылось множество черновиков писем. При большом количестве открытых окон свободная память на компьютере заканчивается и он зависает. Другой известный вариант этого вредоносного приложения открывает магазин iTunes, пока неизвестно зачем.
Вредоносное приложение распространяется в спаме по электронной почте, который выдаёт себя за письма техподдержки. Письма приходят с двух адресов: dean.jones9875@gmail.com и amannn.2917@gmail.com. Последняя версия macOS 10.12.2 не испытывает проблем с этим вредоносным приложением.
Malwarebytes Labs сравнивает эти уязвимости с багом Google Chrome HTML двухлетней давности на Windows, который нашел применение в ноябре прошлого года. Из-за него браузер зависает, когда жертва пытается отклонить сообщение с предупреждением об инфицировании системы. Далее от пользователя требуется позвонить по указанному на экране номеру для решения проблемы.
Как обычно, специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей.
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