Компания AMD опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 года и за год в целом.
Квартал принес AMD доход 1,11 млрд долларов. Это на 15% больше, чем в четвертом квартале 2015 года. По мнению производителя, рост связан с увеличением продаж GPU. По сравнению с третьим кварталом 2016 года доход уменьшился на 15%, что составители отчета объясняют сезонным уменьшением спроса на полузаказаные однокристальные системы. Валовая прибыль оказалась равна 32%.
Операционные потери за квартал составили 3 млн долларов. Этот показатель значительно улучшился по сравнению с предшествующим кварталом, когда операционные потери были равны 293 млн долларов, и по сравнению с четвертым кварталом 2015 года, когда они составили 49 млн долларов. Чистые потери за квартал составили 51 млн долларов. В предшествующем квартале они были равны 406 млн долларов, год назад — 102 млн долларов.
Если говорить о показателях за год, доход увеличился с 3,99 до 4,27 млрд долларов, то есть на 7%. Валовая прибыль по итогам года равна 23%. Операционные потери за год составили 372 млн долларов, тогда как в 2015 году они были равны 481 млн долларов. Чистые потери составили 497 млн долларов, что лучше показателя за 2015 год, равного 660 млн долларов.
В текущем квартале прогнозируется уменьшение дохода на 8-14% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом по сравнению со вторым кварталом 2016 года ожидается рост на 18%.
Как уже сообщалось ранее, поставщиком аккумуляторов для новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus будет выступать внутреннее подразделение Samsung SDI.
Согласно последней информации, новые смартфоны получат более емкие аккумуляторы, чем предшественники. Источники утверждают, что емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus составит 3250 и 3750 мА•ч соответственно. При этом Samsung Galaxy S7 и S7 Edge имеют аккумуляторы емкостью 3000 и 3600 мА•ч соответственно.
Используемая в новых смартфонах однокристальная система Snapdragon 835 будет более энергоэффективной, чем Snapdragon 820. Но не стоит забывать и об увеличенной до 5,8 и 6,2 дюйма диагонали дисплеев новых смартфонов. В любом случае, по времени работы Samsung Galaxy S8 и S8 Plus не должны уступать нынешним флагманам компании.
Свежие данные указывают на то, что Samsung Galaxy S8 и S8 Plus поступят в продажу 21 апреля по цене 800 и 900 евро соответственно.
Компания NetMarketShare опубликовала статистику за январь нынешнего года, рассказав о росте операционной системы Windows 10. Одновременно с ней выросла и доля Windows XP, хотя через несколько месяцев будет уже три года с момента прекращения её поддержки.
Лидером остаётся Windows 7 с долей 47,2%, следом за ней располагается Windows 10 со значением 25,3%, результат Windows XP составляет 9,17%. За месяц доля Windows 10 выросла на 0,94% и теперь на ней работает каждый четвертый компьютер с доступом в интернет. Windows 7 за январь потеряла 1,14%, но её доля сейчас выше, чем в июле 2016, через год после появления Windows 10.
Возвращаясь к Windows XP, найти причины её роста непросто. За месяц он составил 0,1% и сейчас у неё доля больше, чем в сентябре. Доля всех версий Windows составляет 91,41%, второе место занимает Apple macOS с 6,32%, у Linux 2,27%.
Что касается браузеров, Microsoft Edge пока далеко до массовой популярности и у него рост был лишь 0,15% до 5,48%. Лидирует Google Chrome с результатом 57,94% (+1,51%). Второе место занимает Internet Explorer с долей 19,71%, но вскоре его наверняка обойдет Firefox, у которого пока 11,77%.
Компания Microsoft продолжает наносить завершающие штрихи в обновление Windows 10 Creators Update, появление которого ожидается в начале апреля. Это обновление будет содержать множество функций и улучшений, а во вторник Microsoft объявила окончательные возможности браузера Edge. Как и в остальных частях системы, новшества в браузере довольно незначительные.
В первую очередь бросаются в глаза изменения в работе с вкладками. Добавлены новые функции управления вкладками, которые позволяют сохранять их и восстанавливать, а также смотреть предварительные версии страниц. Это позволит удобнее работать с большим количеством вкладок, но не сильно скажется на каждодневной работе с браузером.
Microsoft постепенно добавляет новые расширения для браузера Edge. Недавно в магазине появились расширения Ebates, Intel TrueKey, Read & Write, Ghostery и RoboForm. Microsoft за последнее время сделала для разработчиков расширений доступными на 30% больше функциональных возможностей Windows, чем в момент первоначального релиза браузера. Теперь предстоит дождаться, когда будет упрощён и ускорен процесс выставления расширений в магазине.
Появится поддержка трёхмерного контента. Это позволит отображать его на тех сайтах, где он есть, без помощи сторонних плагинов и приложений. Можно будет читать в браузере электронные книги и покупать их в магазине Windows Store. Добавлена поддержка кошельков Wallet, что даст возможность приобретать товары при помощи кредитной карты из учётной записи Microsoft.
Компания Microsoft старается распространить цифровой ассистент Cortana за пределы операционной системы Windows. Очередным шагом в этом направлении становится запуск закрытой бета-программы для тестирования персонального ассистента на платформе iOS. Поначалу число участников тестирования составит тысячу пользователей.
Microsoft не стала делать публичного анонса данной программы, а проводит опрос пользователей, прежде чем допустить их в состав участников. Компания пишет, что целью программы является улучшение работы Cortana на мобильных устройствах. Пока принимаются пользователи только из США и Великобритании.
Приложение Cortana уже давно доступно в магазине App Store, сейчас там выставлена версия 1.9.15. Microsoft хочет сделать ассистент ещё лучше и более популярным на конкурирующей платформе. Процесс осложняется тем, что Apple даёт ограниченный доступ к своей системе сторонним разработчикам. На платформе iOS имеется собственный голосовой ассистент Apple Siri.
Закрытая программа бета-тестирования Cortana существует также на операционной системе Android. В последнее время подобных цифровых ассистентов становится всё больше и конкуренция в этом сегменте усиливается.
Недавно социальная сеть Facebook дала пользователям возможность соединять свои учётные записи с физическими ключами безопасности, а теперь представляет новый инструмент сетевой безопасности, нацеленный на работу с другими сайтами. На конференции USENIX Enigma инженер компании анонсировал функцию Delegated Recovery, которая позволяет получить доступ к своим учётным записям на разных сайтах и сервисах без электронной почты и вопросов безопасности.
Delegated Recovery даёт пользователям Facebook возможность создать зашифрованную метку восстановления для любого сайта с поддержкой этой опции, а таким пока является только Github. Если пользователь забудет логин или пароль, он зайдёт на свою страницу в Facebook и отправит метку на нужный сайт, подтвердив свою личность. Facebook не будет иметь доступа к информации внутри метки, поскольку она зашифрована. Также компания обещает не делиться персональными данными со сторонними сайтами.
Этот подход решает проблему при потере смартфона, который используется при двухфакторной аутентификации. Пользователь сможет получить доступ к нужному сайту, зайдя на свою страницу в Facebook с любого устройства. Таким образом, главной задачей станет не забыть логин и пароль от самого Facebook.
Пока что функция Delegated Recovery доступна ограниченному числу пользователей Github, однако к сервису может присоединиться любой сайт.
В рамках программы Google Bug Bounty за 2016 год было выплачено $3 млн., что очередной раз показывает её важность для всех участников. Google получает возможность вовремя закрывать свои программные продукты и не подвергать риску пользователей, а хакеры могут заработать в рамках закона. В 2016 году в программу внесли вклад более 350 участников из 59 стран. Всего в приложениях и сервисах Google было обнаружено более тысячи багов. Самая крупная награда за единственную уязвимость составила $100000. Само собой, большинство уязвимостей для обнаруживших оказываются не столь прибыльными, так что эта должна была быть крайне важной и опасной.
Для сравнения, в 2015 году Google заплатила $2 млн., рост за минувший год составил 50%. Однако речь не обязательно идёт о росте количества обнаруживаемых уязвимости, поскольку Google увеличивала минимальную награду, в некоторых случаях на те же 50%.
Google является не единственной технологической компанией, у которой есть подобная программа поиска уязвимостей. Многие её конкуренты занимаются тем же самым, выплачивая энтузиастам награды за поиск уязвимостей в своих приложениях и сервисах. У Google программа стартовала в 2010 году и с тех пор компания выплатила более $9 млн.
В базе данных тестового пакета Geekbench появились результаты тестирования нового планшета Lenovo с модельным номером TB-8703F, который должен быть представлен в ближайшее время.
По предварительным данным, речь идет о планшете Lenovo Tab3 8 Plus, о котором мы писали еще в сентябре прошлого года.
Geekbench подтверждает, что в оснащение Lenovo Tab 3 8 Plus входят однокристальная система Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти, а работает планшет под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.
Согласно ранее опубликованной информации, планшет получит восьмидюймовый дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей, 16, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, а также камеры разрешением 8 и 5 Мп.
Смартфоны iPhone практически всегда были одними из лучших по части качества снимков. Причём, если человеку был в первую очередь важен именно этот аспект, он мог смело покупать младшие версии, а не Plus, так как отличий в камере, не считая оптической стабилизации, не было.
Но с выходом нового поколения всё изменилось. Модель iPhone 7 Plus отличается от iPhone 7 наличием второй камеры, которая даёт определённые преимущества. К примеру, портретный режим, который позволяет при определённых условиях получать весьма интересные, как для мобильного сегмента, фотографии.
Возможно именно этот факт в итоге привёл к тому, что в 2016 году процент смартфонов iPhone Plus в общем объёме продаж аппаратов Apple значительно вырос. Ссылаясь на данные Cowen & Co, источник сообщает, что 24% проданных в прошлом году смартфонов Apple относились к старшей линейке, тогда как в 2015 и 2014 году показатель был соответственно равен 15,5% и 14%.
Более того, если говорить сугубо о последних смартфонах Apple, то доля iPhone 7 Plus в их продажах достигала в прошедшем квартале 40%. А в Китае этот показатель и вовсе составил 52%, то есть iPhone 7 Plus был более популярен, чем iPhone 7.
Не стоит забывать, что iPhone 7 Plus выделяется на фоне меньшего собрата гораздо лучшей автономностью, что тоже играет на руку более дорогому устройству.
Аналитики считают, что в заключительном квартале прошлого года Apple удалось продать около 78 млн смартфонов. Это на 4% больше, чем годом ранее, и это первый раз, когда заключительный квартал в году не показал двузначного (в процентах) роста продаж.
Почти три недели назад компания Microsoft обновила бета-версии своего приложения Authenticator на платформах Android и iOS, включив в него новую функцию входа в учётные записи через смартфоны. Теперь приложение на платформе iOS было обновлено и эта функциональность доступна в финальной версии, а на Android это произошло неделей ранее.
Первоначальной целью этого приложения (на Windows Phone оно называлось Authenticator) была замена Azure Authenticator и учётной записи Microsoft. Программа даёт пользователям возможность подтвердить свою личность через смартфон вместо использования одноразовых кодов при двухфакторной аутентификации. Для работы с приложением нужно создать учётную запись.
С помощью смартфона пользователи могут избавиться от необходимости вводить пароли. Выполняя вход в учётные записи, можно будет сделать это через приложение, быстро подтвердив свою личность. Особенно удобно это при использовании носимого устройства, вроде часов Apple Watch. На Windows Phone такая возможность пока отсутствует.
Несмотря на все усилия Microsoft по продвижению операционной системы Windows 10, до лидирующей Windows 7 ей пока далеко. По крайней мере, такое впечатление складывается, если верить статистике сторонних наблюдателей NetMarketShare и StatCounter. Однако сама компания придерживается противоположного мнения.
Microsoft опубликовала собственную статистику, согласно которой на персональных компьютерах Windows 10 уже лидирует с долей 46%. Windows 7 находится на втором месте с результатом 39%, третья Windows 8.1 с 13% пользователей. Эти данные были собраны ещё в ноябре, когда закончился процесс распространения версии Windows 10 Anniversary Update. Её релиз состоялся в августе и продолжался три месяца.
На представленном графике показана динамика изменения долей четырёх версий операционных систем Windows с сентября 2014 года. За последние несколько месяцев темпы распространения Windows 10 замедлились, поскольку она больше не предлагается в виде бесплатного обновления.
Последняя статистика от NetMarketShare отдавала Windows 7 долю 48,34%, тогда как Windows 10 получила 24,36%, Windows 8.1 уступала Windows XP, их значения составили 6,9% и 9,07% соответственно.
В апреле выходит обновление Windows 10 Creators Update и Microsoft надеется, что оно повысит интерес к системе, в том числе со стороны предприятий.
Капитализация компании Microsoft оказалась выше $500 млрд. впервые за почти 17 лет. Компания превзошла прогнозы аналитиков в седьмой раз за последние восемь кварталов, во многом благодаря облачным сервисам и Office.
В прошлый раз эта отметка достигалась в марте 2000 года, когда рыночная стоимость Microsoft была выше $550 млрд. Сейчас капитализация составляет $510 млрд., стоимость акций находится на максимальном за всю историю уровне в $65,78, рост курса составил 2,1%.
Многие видят причину подобных показателей в генеральным директоре Microsoft Сатье Наделла, который занял этот пост в 2014 году, когда капитализация составляла $315 млрд. Он сделал ставку на мобильные и облачные технологии, хотя его критикуют за работу на рынке смартфонов, где Microsoft в последнее время почти не представлена. Однако почти все остальные сегменты компании демонстрируют рост. В частности, появившаяся ещё при прошлом руководстве линейка устройств Surface стала по-настоящему прибыльной. Покупка социальной сети LinkedIn заставила некоторых аналитиков дать прогноз, что Microsoft первой достигнет капитализации в размере триллион долларов.
При этом на данный момент компания не является лидером по капитализации. Рыночная стоимость Apple оценивается в $642 млрд., Alphabet в $570 млрд.
Многие пользователи на прошлой неделе обновили свой браузер Firefox до последней версии под номером 51, а теперь разработчики трудятся над следующим крупным релизом. Firefox 52 уже доступен в бета-канале для пользователей и веб-разработчиков. Firefox 52 получит удлинённый срок поддержки (Extended Support Release).
Что касается новых функциональных возможностей, разработчики рассказали о некоторых из них. Firefox 52 будет поддерживать технологию Firefox Sync, которая даст возможность передавать и открывать вкладки с одного устройства на другом, также появится поддержка спецификации Strict Secure Cookies. Она не позволит сайтам с соединением по HTTP устанавливать куки с атрибутом secure.
Помимо обычных улучшений безопасности следующая версия браузера принесёт улучшенный процесс скачивания файлов, давая уведомления при проблемах с закачкой, большие кнопки для повторного запуска и отмены скачивания и доступ к последним пяти закачкам вместо трёх в нынешней версии.
Firefox 52 будет предупреждать пользователей о страницах с небезопасными полями паролей. Также будет улучшен ввод текста на Windows на различных сторонних клавиатурах. За пользователями станут меньше следить благодаря отказу от интерфейса Battery Status API, устаревшим станет Netscape Plugin Application Programming Interface (NPAPI) для таких плагинов, как Microsoft Silverlight, Oracle Java и Adobe Acrobat. Для разработчиков появится поддержка CSS Grid Layout, переработан Responsive Design Mode.
Релиз финальной версии браузера состоится 7 марта.
В понедельник компания Google представила очередную сборку своей мобильной операционной системы, версию Android 7.1.2 Nougat. Как видно из номера версии, здесь не будет крупных новых функций. Вместо этого разработчики сосредоточились на незначительных улучшениях, оптимизациях и исправлении багов.
Прежде чем устанавливать сборку, нужно принять во внимание, что в бета-версии могут быть проблемы со стабильностью, продолжительностью автономной работы и производительностью. Некоторые приложения могут не работать, как должны. Это может относиться как к приложениям Google, так и сторонних разработчиков. Эта бета-версия работает на таких устройствах, как смартфоны Pixel и Pixel XL, Nexus Player и Pixel C. Google обещает, что позднее появится поддержка модели Nexus 6P. Что касается выпущенной одновременно с ней модели Nexus 5X, в блоге она описана как поддерживаемая.
У сборки есть несколько известных проблем. На устройствах Pixel C иногда могут быть не видны быстрые настройки, загрузчик Pixel может падать при поиске приложений, когда подключена физическая клавиатура. Могут наблюдаться зависания пользовательского интерфейса и проблемы со стабильностью подключения к сетям Wi-Fi. Также могут иметься проблемы с переносом СМС-сообщений с одного устройства на другое.
Google сообщает, что обновление не получат аппараты Nexus 6 и Nexus 9. Прошло более двух лет с момента их релиза и теперь они будут получать только обновления безопасности. Финальную версию Android 7.1.2 Google собирается выпустить в течении пары месяцев для устройств Pixel, Pixel XL, Pixel С, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player.
Было обнаружено новое вредоносное приложение, нацеленное на клиентов банков. Оно крадёт пароли и биткоины из кошельков пользователей. Открытие сделала занимающаяся информационной безопасностью компания Cyren и она описывает его как масштабную кампанию по распространения вредоносного кода. В данном случае речь идет о кейлоггере, который распространяется в виде вложений в электронных письмах. Отправителями этих писем якобы являются банки.
Письма рассылаются ботами из США и Сингапура, выдавая себя за письма от банков вроде Emirates. В письме обычно указываются финансовые сведения, такие как уведомления о сетевом платеже, тогда как во вложении указываются коды SWIFT для идентификации банков и финансовых институтов для передачи денежных средств. В результате письмо выглядит подлинным.
Вложения могут выглядеть как файлы формата PDF, на самом же деле это исполняемые файлы. При запуске файл удаляет себя и создаёт новый файл под названием filename.vbs в автозагрузке. Программа начинает собирать пароли и другую конфиденциальную информацию, в том числе из браузеров, FTP и почтовых клиентов, где таких сведений больше всего. Собираются пароли и имена пользователей, история браузера, куки и т.д. Если на компьютере есть криптографические кошельки, программа заглядывает в них. Она умеет красть множество валют, включая Bitcoin, Litecoin и Namecoin.
Поскольку это кейлоггер, весь набираемый на клавиатуре текст перехватывается, как и перемещение мыши. Пользователям следует с осторожностью относиться к получаемым письмам, особенно относительно платежей, которых они не ждали.