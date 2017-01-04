На два месяца позже намеченного срока беспроводные наушники Apple AirPods появились в продаже. Это случилось две недели назад, но за это время новинка успела снискать популярность у пользователей.

По крайней мере, так утверждает глава Apple Тим Кук (Tim Cook). Он использовал фразу «ошеломительный успех», когда описывал результаты продаж наушников в первые две недели. К сожалению, как и всегда, в количественном выражении данные о продажах озвучены не были и их не стоит ждать в очередном финансовом отчёте.

Напомним, AirPods появились в продаже весьма в ограниченном количестве, и первая партия была очень быстро распродана. Следующую стоит ожидать лишь через полтора месяца, если ориентироваться на официальный сайт Apple.

Большинство тематических ресурсов, тестировавших новинку, оценили устройство в целом положительно, отметив удобство использования и наличие интересных особенностей. Но ожидать от AirPods очень качественного звука не стоит. К тому же, как показало исследование iFixit, наушники невозможно отремонтировать.