Компания Microsoft представила очередное кумулятивное обновление операционной системы Windows 10, готовясь к его публичному релизу в ближайшие недели. Страница описания обновления KB3216755 первоначально отсутствует, после его установки версия операционной системы становится Windows 10 14393.726.

На этот раз кумулятивное обновление доступно одновременно для компьютеров и смартфонов, так что его могут установить инсайдеры с вариантом обновления Release Preview. Оно не приносит новых функциональных возможностей, исправляя баги и улучшая производительность. Microsoft хочет протестировать процесс его установки и не будет ли обнаружено проблем после.

В прошлом немало пользователей жаловались на проблемы после установки кумулятивных обновлений, а ещё чаще на проблемы в процессе их установки. Пока о подобных проблемах с Windows 10 KB3216755 не сообщается, но после установки потребуется выполнить перезагрузку, что следует иметь в виду и сохранить содержимое всех открытых приложений.

Дата появления следующего кумулятивного обновления для пользователей за пределами программы тестирования Windows Insider пока неизвестна. Обычно это происходит в рамках вторничных патчей, также это может произойти 31 января.

Критическое обновление получают также пользователи последней стабильной версии Windows 10. KB3211320 представляет собой обновление для браузера Edge и относится к версии системы Anniversary Update (1607), страница описания KB пока отсутствует и список вносимых изменений неизвестен. В любом случае, поскольку это обновление безопасности, его рекомендуется установить максимально быстро. Перезагрузка операционной системы после установки не требуется, однако нужно будет закрыть и заново открыть браузер Edge.

Размер обновления составляет 5,2 Мб для 32-битной версии и 11,4 Мб для 64-битной, так что на его установку у большинство пользователей уйдёт лишь несколько секунд при наличии быстрого доступа в Интернет.