Компания AMD опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 года и за год в целом.

Квартал принес AMD доход 1,11 млрд долларов. Это на 15% больше, чем в четвертом квартале 2015 года. По мнению производителя, рост связан с увеличением продаж GPU. По сравнению с третьим кварталом 2016 года доход уменьшился на 15%, что составители отчета объясняют сезонным уменьшением спроса на полузаказаные однокристальные системы. Валовая прибыль оказалась равна 32%.

Операционные потери за квартал составили 3 млн долларов. Этот показатель значительно улучшился по сравнению с предшествующим кварталом, когда операционные потери были равны 293 млн долларов, и по сравнению с четвертым кварталом 2015 года, когда они составили 49 млн долларов. Чистые потери за квартал составили 51 млн долларов. В предшествующем квартале они были равны 406 млн долларов, год назад — 102 млн долларов.

Если говорить о показателях за год, доход увеличился с 3,99 до 4,27 млрд долларов, то есть на 7%. Валовая прибыль по итогам года равна 23%. Операционные потери за год составили 372 млн долларов, тогда как в 2015 году они были равны 481 млн долларов. Чистые потери составили 497 млн долларов, что лучше показателя за 2015 год, равного 660 млн долларов.

В текущем квартале прогнозируется уменьшение дохода на 8-14% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом по сравнению со вторым кварталом 2016 года ожидается рост на 18%.