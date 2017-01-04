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Все самое новое из мира ПК
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По сообщению источника, компания HTC в первом квартале следующего года представит как минимум три новых смартфона. Предположительно, первой окажется модель X10, которую анонсируют 12 января.
Согласно предварительным данным, это устройство получит SoC MediaTek Helio P10 и дисплей диагональю 5,5 дюйма.
Следующим будет HTC 11, скрывающийся за кодовым именем Ocean. Его могут представить на выставке MWC 2017, которая стартует 27 февраля.
Третьим, как считает источник, покажут планшетофон, который якобы сейчас фигурирует под кодовым именем Ocean Note. А это значит, что он должен быть похож на новый флагманский аппарат, но будет крупнее. Можно вспомнить, что в линейке One изначально как раз присутствовала модель One Max, не получившая в дальнейшем продолжения. О новой модели, к сожалению, ничего неизвестно.
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На два месяца позже намеченного срока беспроводные наушники Apple AirPods появились в продаже. Это случилось две недели назад, но за это время новинка успела снискать популярность у пользователей.
По крайней мере, так утверждает глава Apple Тим Кук (Tim Cook). Он использовал фразу «ошеломительный успех», когда описывал результаты продаж наушников в первые две недели. К сожалению, как и всегда, в количественном выражении данные о продажах озвучены не были и их не стоит ждать в очередном финансовом отчёте.
Напомним, AirPods появились в продаже весьма в ограниченном количестве, и первая партия была очень быстро распродана. Следующую стоит ожидать лишь через полтора месяца, если ориентироваться на официальный сайт Apple.
Большинство тематических ресурсов, тестировавших новинку, оценили устройство в целом положительно, отметив удобство использования и наличие интересных особенностей. Но ожидать от AirPods очень качественного звука не стоит. К тому же, как показало исследование iFixit, наушники невозможно отремонтировать.
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Новый ноутбук Lenovo ThinkPad T570 получил немало самых современных и передовых технологий, но среди них особняком стоит поддержка памяти Intel Optane. Optane представляет собой новый класс памяти, которая намного быстрее по сравнению с флеш-памятью и DRAM. Это первый ноутбук с поддержкой Optane, тогда как сама Intel ничего не говорила о сроках начала поставок этой памяти.
T570 может предложить также сенсорный экран 15,6 дюйма формата 4K, видеокарту Nvidia GeForce 940MX и 32 Гб оперативной памяти. Естественно, здесь найдут применение процессоры последнего поколения Intel Kaby Lake. Целевой аудиторией этого ноутбука являются корпоративные клиенты, но от него наверняка не откажутся и энтузиасты для личных нужд.
Память Optane основана на технологии под названием 3D XPoint и будет распространяться в виде твердотельных накопителей и модулей памяти DRAM. Ранее Intel демонстрировала накопители на основе Optane со скоростью в 10 раз выше по сравнению с традиционными SSD. В данном случае она будет служить вспомогательной памятью для кэширования. Вместимость Optane PCIe M.2 2242-S3 в составе этого ноутбука равна всего 16 Гб, позволяя ускорить работу приложений и игр, а также скорость загрузки Windows 10. Точно так же в своё время первые твердотельные накопители использовались для ускорения загрузки компьютеров и приложений.
Основной постоянной памятью в T570 будут жёсткие диски вместимостью 2 Тб или твердотельные накопитель объёмом 1 Тб. Вес ThinkPad T570 составляет 2,04 кг, есть разъёмы Thunderbolt 3, HDMI, два USB 3.0, 802.11ac Wi-Fi и модем Qualcomm Snapdragon LTE. Начало продаж этого ноутбука ожидается в марте.
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Компания Intel рассылает образцы выходящего вскоре процессора Core i7-7700K Kaby Lake для настольных компьютеров обозревателям и энтузиастам, а вскоре ожидается их официальное представление на выставке CES 2017. Один из получивших процессор недавно поделился хорошими новостями относительно разгона.
TechPowerUp пишет, что удалось превысить тактовую частоту в 7 ГГц. Удалось достичь стабильной работы процессора на частоте 7022,96 МГц с множителем 69 и частотой шины 101,78 МГц на материнской плате ASRock Z170 OC Formula. Для достижения результата пришлось пойти на некоторые жертвы.
Была отключена технология Hyper-Threading и два из четырёх ядер процессора. Напряжение Vcore было увеличено до 2 В, для охлаждения использовался жидкий азот. После этого процессор завершил вычисления в PiFast за 9,02 с, а в SuperPi 32M за 4 минуты 20 секунд. Вместе с видеокартой Asus GTX 1080 STRIX OC он набрал 643316 баллов в Aquamark и 86798 в 3DMark 05.
Более интересно будет узнать, на какой разгон смогут рассчитывать пользователи на воздушном охлаждении и без отключения ядер. Это в ближайшее время после начала продаж процессоров должны показать обзоры.
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Предварительные данные от аналитической компании Flurry показали, что Apple и Samsung снова доминировали на рынке мобильных устройств в период рождественских предновогодних продаж. 44% активаций купленных между 19 и 25 декабря смартфонов и планшетов пришлись на устройства компании Apple. Доля продуктов Samsung составила 21%, на третьем месте с громадным отставанием и долей в 3% идёт компания Huawei. По 2% набрали компании LG, Amazon, Oppo, Xiaomi и Motorola.
В свете провала смартфона Galaxy Note 7 ещё весомее становится достижение Samsung, которая на 1% улучшила показатели активаций по сравнению с этим же периодом 2015 года. Результат Apple в прошлом году составлял 49,1%, так что она потеряла 5,1%. Если бы не проблемы Galaxy Note 7, Samsung могла бы набрать ещё больше, а Apple ещё больше потерять.
Аналитики отмечают компании Huawei и LG, устройства которых отсутствуют в списке первых 35 по количеству активации. Также в этот список не попали смартфоны Google Pixel и Pixel XL.
Продолжает расти спрос на планшетофоны, смартфоны с экраном между 5 и 6,9 дюймов. На этот раз на их долю пришлось 37% активаций смартфонов против 27% в прошлом году. В 2014 году их доля была всего 13%, ещё годом ранее только 4%. Они отнимают покупателей у смартфонов с размером экрана 3,5-4,9 дюймов. Производители в последние годы перестали выпускать флагманы подобных небольших размеров.
Что касается полноценных планшетов, их доля активации составила 9% против 17% в 2013 году. Кроме того, в Рождество вдвое выросло количество скачиваний приложений.
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Компания Sharp, контрольный пакет акций которой с этого года перешел к Foxconn Electronics, может увеличить инвестиции в японского производителя модулей камер Kantatsu.
Об этом пишет издание Nikkei, утверждая, что данный шаг позволит Sharp более эффективно конкурировать с тайваньским поставщиком Largan Precision и обеспечить себе заказы на поставку камер для новых смартфонов iPhone.
Nikkei ссылается на заявление президента Sharp Тай Дженг-ву (Tai Jeng-wu), который отметил, что компания должна сфокусироваться на направлении камер для мобильных устройств при помощи инвестиций в партнерские компании, а также приобретения нового оборудования.
Sharp в данный момент принадлежит 44% акций Kantatsu. По данным издания Liberty Times, Kantatsu может выпускать камеры для смартфонов разрешением более 12 Мп с процентом выхода качественной продукции как у Largan Precision.
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На сайте DigiTimes опубликовали новое подтверждение информации о том, что эксклюзивным поставщиком дисплеев AMOLED для новых iPhone станет компания Samsung Display.
Информатор из тайваньской цепочки поставок, опираясь на внутренние данные, сообщает, что Samsung Display сможет при необходимости отгружать до 20 млн панелей каждый месяц.
Как уже сообщалось ранее, Apple должна представить три модели iPhone в следующем году, но лишь одна из них получит дисплей AMOLED диагональю 5,8 дюйма. Источник утверждает, что мировые поставки iPhone 8 с новым дисплеем в следующем году составят 60-70 млн единиц.
Производство новых смартфонов начнется уже в марте следующего года, темпы планируют существенно нарастить в мае-июне, а презентация новинок, как обычно, состоится в сентябре 2017.
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Когда-то компания Apple выпускала по одной модели iPhone в год, в последние годы пользователи получают одновременно две модели. Однако теперь японский блог сообщает, что в 2017 году могут выйти сразу четыре модели. Помимо iPhone 8 может появиться 5-дюймовый вариант, а также iPhone 7s и iPhone 7s Plus.
Источником информации является неназываемый поставщик комплектующих из Тайваня. Согласно его сведениям, новый аппарат станет расширением линейки моделей с литерой S. Его аппаратные спецификации будут идентичны моделям с экранами 4,7 и 5,5 дюйма, но двойная задняя камера будет располагаться вертикально, а не горизонтально, как на iPhone 7 Plus. Неизвестно, будет ли такое же расположение модуля камеры использоваться на аппарате iPhone 7s Plus.
Говорится также, что эти планы ещё могут измениться до начала 2017 года. В октябре портал Nikkei Asian Review писал, что может быть представлен 5-дюймовый iPhone. Все новые модели могут перейти на использование стеклянных задних крышек для поддержки беспроводной подзарядки.
Неделей ранее появились документы, говорящие о трёх iPhone в 2017 году. Там речь шла о версиях iPhone 7S и iPhone 7S Plus, а также флагманском iPhone 8 под кодовым именем Ferrari. В обоих случаях информация пока является только слухами и не подтверждена официально.
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Китайский производитель смартфонов Gionee решил пойти по стопам выпускающей дорогостоящие аппараты компании Vertu и представил смартфон M2017, корпус которого выполнен из металла и кожи. Толщина корпуса составляет 10,78 мм, что позволяет поместить в него аккумулятор с внушительной ёмкостью 7000 мАч (точнее, два по 3500 мАч). Также устройство обладает крупным изогнутым экраном QHD AMOLED.
Полный перечень спецификаций представлен ниже:
- экран 5,7 дюйма QHD AMOLED
- процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 653 1,95 ГГц
- оперативная память 6 Гб
- камеры: двойная сзади (13 Мп и 12 Мп), 8 Мп спереди
- USB типа C
- нет microSD и разъёма для наушников 3,5 мм
- операционная система Amigo3.5 на Android 6.0
- размеры 155,2 x 77,6 x 10,78 мм
Аппарат предлагается по внушительной цене около $1000 за базовую модель со 128 Гб флэш-памяти и доступен в Китае в двух цветовых вариантах, чёрном и золотом. Относительно продаж в других странах информации нет. Возможно, вскоре он доберётся до соседних стран Азии.
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Чуть больше пяти лет назад Google анонсировала первый хромбук вместе с компаниями Acer и Samsung. Основной целевой аудиторией этих устройств были образовательные учреждения, однако и на потребительском рынке они постепенно набирают популярность, продаваясь в магазинах по всему миру. У компании Asus до настоящего время было пять моделей хромбуков, а скоро появится ещё одна, хотя официального анонса пока не было.
Модель ASUS C302CA-DHM4 является не самой производительной, однако для устройства на платформе Chrome OS должно хватить и этого. Несмотря на небольшой размер, тут имеется два разъема USB типа С, сенсорный экран и клавиатура с подсветкой. Это устройство относится к категории гибридов, экран можно повернуть назад и превратить его в аналог планшета.
Спецификации хромбука следующие:
- процессор Intel Core M3 m3-6Y30 (кеш 4 Мб, до 2,2 ГГц)
- память 4 Гб LPDDR3 и 64 Гб флеш-памяти, microSD
- экран 12,5 дюйма сенсорный с разрешением 1080p
- два USB типа C
- размеры 299 х 206 х 13,5 мм, вес 1,2 кг
Стоимость в США составляет $499.
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Еще одной новинкой, полноценный анонс которой компания Samsung приберегает для CES 2017, станет акустическая система MS750. По словам производителя, MS750 — первое изделие такого рода в его ассортименте, взявшее на себя функции сабвуфера.
Как и в беспроводной акустической системе Samsung H7, в MS750 нашла применение фирменная технология UHQ. Напомним, так производитель называет увеличение разрядности входных данных до 32 разрядов и последующую 32-разрядную обработку. Как утверждается, это помогает приблизить звучание по качеству к оригиналу.
Моноблочное устройство рассчитано на установку возле телевизора, создавая объемный звук с выраженными низкими частотами, что позволяет обойтись без отдельного сабвуфера. Для управления MS750 можно использовать тот же пульт ДУ, что и для телевизора, а для питания — общее подключение к электросети. Предусмотрен и настенный монтаж, причем для телевизора и колонки достаточно одного отверстия в стене, поскольку в комплекте есть специальная скоба.
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В базе данных тестового пакета GeekBench появились результаты тестирования неизвестного устройства, в котором применена новая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835.
Вышеупомянутое устройство имеет название Essential FIH-PM1, очевидно, что это инженерный образец, который используется для тестирования. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 7.0 Nougat.
Однокристальная система Qualcomm имеет восемь ядер, которые работают на частоте до 1,9 ГГц. На то, что это Snapdragon 835, указывает описание процессора (ARM implementer 81...).
Тестовое устройство набрало 1844 баллов однопоточном режиме и 5426 баллов в многопоточном. Высказывается предположение, что Snapdragon 835 в тестовом смартфоне работает не на пределе своих возможностей, потому как, например, Soc Kirin 960 в смартфоне Huawei Mate 9 Pro показала в GeekBench результат 1949 и 6439 баллов соответственно.
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Проблемы в последнее время наблюдаются не только у смартфонов Google Nexus 6P. Более современные аппараты производства компании Google также не избежали печальной участи, хотя являются одними из лучших смартфонов 2016 года, в том числе за счёт чистой версии Android с эксклюзивными функциями.
Сначала появилась информация о том, что камеры смартфонов Pixel у ряда пользователей выдают фиолетовый оттенок и артефакты. Далее последовали заявления, что звук на максимальной громкости в определённых приложениях может искажаться. Также были жалобы на проблемы с работой в сетях LTE.
Последние жалобы появились на форумах портала Android Police и являются наиболее серьёзными. С ноября поступают сообщения, что аппараты Pixel внезапно зависают и становятся неработоспособными. В некоторых случаях исчезают кнопки навигации. Смартфоны могут оставаться в таком состоянии от нескольких секунд до нескольких минут.
Считалось, что причиной являются сторонние приложения вроде Life360’s Family Locator и его удаление некоторым пользователям помогло решить проблемы. Однако эти неполадки обнаружились и у пользователей без этого приложения, так что их источник остаётся непонятным.
Зависания наблюдаются на обоях моделях, Pixel и Pixel XL, потому причина может быть аппаратной, поскольку характеристики у них одинаковые. Очистка кэша и сброс настроек до заводских не помогают. Теперь предстоит дождаться реакции Google не только на случай с Nexus 6P, но и на проблемы Pixel.
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В последние пару недель сообщалось о ряде проблем у смартфонов Nexus 6P, которые стали появляться после обновления до версии операционной системы Android 7.1 Nougat. В понедельник на одну проблему стало больше, поскольку многие обладатели этих аппаратов жалуются на перезагрузки и зависания устройств после обновления до Android 7.1.
Считалось, что Google решила эту проблему три месяца назад; тогда говорилось, что она аппаратная и затрагивает лишь небольшую часть смартфонов, но теперь складывается впечатление, что источником неполадок является программное обновление. Пользователи пишут, что устройства загружают логотип Google и на этом зависают, анимация загрузки системы Android не показывается. Очистка кэша, сброс настроек до заводских и использование сторонних прошивок не помогают устранить неполадки.
Первая информация об этом появилась вскоре после выхода на Nexus 6P второй предварительной версии системы Android 7.0 для разработчиков. После релиза Android 7.1 число пострадавших устройств выросло примерно вдвое. Более половины затронутых проблемой аппаратов не могут загрузиться в режиме восстановления. Google пока комментариев не даёт.
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В недавно появившемся докладе от компании Kolon Industries сообщается, что по крайней мере в Южной Корее сворачиваемые смартфоны смогут получить долю рынка в 20% уже через год после старта их промышленного производства. В данный момент существует 3-5 технологических компаний, от которых в 2018 году ждут начала производства. У самой Kolon Industries есть подразделение по созданию гибких монохромных дисплеев. Оно пока единственное в мире способно производить материал, который станет заменой твёрдых экранов с покрытием из стекла и позволит создавать сворачиваемые OLED-устройства.
Ожидается, что Kolon Industries будет главным поставщиком сворачиваемых и гибких дисплеев для устройств ближайшего будущего, её партнерами могут стать Samsung Electronics, LG Electronics и BOE. Официально компании данную информацию пока не подтверждают.
В августе компания успешно выпустила прозрачный материал с толщиной от 10 нм до 100 нм, который идеально подходит для гибких электронных устройств с большой долговечностью. Промышленное производство планируется начать в 2018 году в размере 100 млн. плёнок в год.
Первые гибкие устройства ожидаются в 2017 году, радиус изгиба у них будет составлять около 5 мм, тогда как средняя по рынку оценка говорит об 1 мм. Чем меньше радиус изгиба, тем более гибкий материал; при радиусе 1 мм две части панели могут почти соприкасаться друг с другом.
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