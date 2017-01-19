В октябре прошлого года мы узнали, что Apple намерена открыть в Шэньчжэне центр НИОКР. Размещение такого рода объекта ближе к производственным мощностям в теории должно улучшить взаимосвязь между партнёрами и упростить некоторые этапы создания новых устройств.

Ещё больше улучшит эту связь объект Foxconn, который построят непосредственно рядом с центром Apple. Сообщается, что тайваньский гигант стремится лучше помочь Apple в создании прототипов новых продуктов.

Грубо говоря, объект Foxconn тоже будет центром исследований и разработки, а расположение непосредственно рядом с центром Apple упростит взаимодействие специалистов двух компаний.

Центр Apple должен быть построен уже в нынешнем году, а что касается объекта Foxconn, тут данных о планах строительства нет. Учитывая предположительное направление деятельности, вряд ли постройка займёт у Foxconn много времени.