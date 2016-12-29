В данный момент компания Samsung занимается производством однокристальных систем Snapdragon 835 для Qualcomm, используя собственный 10-нанометровый технологический процесс FinFet.

Тот же техпроцесс используется для новой однокристальной системы Samsung Exynos 8895, подробности о которой на этой неделе опубликовали источники. Если верить им, то Exynos 8895 будет представлена в двух версиях, Exynos 8895M и Exynos 8895V, которые будут отличаться частотами работ процессорных ядер и используемыми GPU.

Ядра Exynos 8895M будут работать при частоте 2,5 ГГц, в качестве графического процессора будет применен G71 MP20. Exynos 8895V получит GPU G71 MP18, а ядра будут работать на частоте 2,3 ГГц. В обоих случаях будут использоватьcя ядра Mongoose M2 и ARM Cortex-A53, а частота работы GPU составит 550 МГц.

SoC Exynos 8895 будет поддерживать дисплеи разрешением до 4К, LTE Cat 16 (скорость передачи данных до 1 Гбит/с), скоростную флэш-память UFS 2.1, а вот поддержки CDMA у однокристальной системы не будет.

Появление смартфонов с этой однокристальной системой ожидается во втором квартале 2017, одним из первых устройств должен стать Samsung Galaxy S8.