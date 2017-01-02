Источники уверены, что в этом году одним из популярных трендов в индустрии смартфонов станут более совершенные персональные помощники и самообучающиеся системы искусственного интеллекта.

Все основные игроки рынка будут оснащать свои премиальные смартфоны подобными решениями. Компания Huawei, которая сегодня занимает третье место, уступая Samsung и Apple, намеревается потягаться за вторую строчку, в частности, предложив пользователям инновационное решение в этой области.

В августе прошлого года Apple купила компанию Turi, занимающуюся машинным обучением и искусственным интеллектом, за 200 млн долларов. Наработки Turi используются для повышения популярности и рыночной доли персонального ассистента Siri. Как утверждают хорошо знакомые с ситуацией люди, в новом iPhone нам представят улучшенную систему Siri.

Остальные компании также не сидят без дела. Google оснастила смартфоны Google Pixel помощником Google Assistant, который, по слухам, также может появиться в LG G6. Samsung и Viv Labs готовят систему Bixby для Galaxy S8.