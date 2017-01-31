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В базе данных тестового пакета Geekbench появились результаты тестирования нового планшета Lenovo с модельным номером TB-8703F, который должен быть представлен в ближайшее время.
По предварительным данным, речь идет о планшете Lenovo Tab3 8 Plus, о котором мы писали еще в сентябре прошлого года.
Geekbench подтверждает, что в оснащение Lenovo Tab 3 8 Plus входят однокристальная система Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти, а работает планшет под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.
Согласно ранее опубликованной информации, планшет получит восьмидюймовый дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей, 16, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, а также камеры разрешением 8 и 5 Мп.
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Смартфоны iPhone практически всегда были одними из лучших по части качества снимков. Причём, если человеку был в первую очередь важен именно этот аспект, он мог смело покупать младшие версии, а не Plus, так как отличий в камере, не считая оптической стабилизации, не было.
Но с выходом нового поколения всё изменилось. Модель iPhone 7 Plus отличается от iPhone 7 наличием второй камеры, которая даёт определённые преимущества. К примеру, портретный режим, который позволяет при определённых условиях получать весьма интересные, как для мобильного сегмента, фотографии.
Возможно именно этот факт в итоге привёл к тому, что в 2016 году процент смартфонов iPhone Plus в общем объёме продаж аппаратов Apple значительно вырос. Ссылаясь на данные Cowen & Co, источник сообщает, что 24% проданных в прошлом году смартфонов Apple относились к старшей линейке, тогда как в 2015 и 2014 году показатель был соответственно равен 15,5% и 14%.
Более того, если говорить сугубо о последних смартфонах Apple, то доля iPhone 7 Plus в их продажах достигала в прошедшем квартале 40%. А в Китае этот показатель и вовсе составил 52%, то есть iPhone 7 Plus был более популярен, чем iPhone 7.
Не стоит забывать, что iPhone 7 Plus выделяется на фоне меньшего собрата гораздо лучшей автономностью, что тоже играет на руку более дорогому устройству.
Аналитики считают, что в заключительном квартале прошлого года Apple удалось продать около 78 млн смартфонов. Это на 4% больше, чем годом ранее, и это первый раз, когда заключительный квартал в году не показал двузначного (в процентах) роста продаж.
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Почти три недели назад компания Microsoft обновила бета-версии своего приложения Authenticator на платформах Android и iOS, включив в него новую функцию входа в учётные записи через смартфоны. Теперь приложение на платформе iOS было обновлено и эта функциональность доступна в финальной версии, а на Android это произошло неделей ранее.
Первоначальной целью этого приложения (на Windows Phone оно называлось Authenticator) была замена Azure Authenticator и учётной записи Microsoft. Программа даёт пользователям возможность подтвердить свою личность через смартфон вместо использования одноразовых кодов при двухфакторной аутентификации. Для работы с приложением нужно создать учётную запись.
С помощью смартфона пользователи могут избавиться от необходимости вводить пароли. Выполняя вход в учётные записи, можно будет сделать это через приложение, быстро подтвердив свою личность. Особенно удобно это при использовании носимого устройства, вроде часов Apple Watch. На Windows Phone такая возможность пока отсутствует.
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Несмотря на все усилия Microsoft по продвижению операционной системы Windows 10, до лидирующей Windows 7 ей пока далеко. По крайней мере, такое впечатление складывается, если верить статистике сторонних наблюдателей NetMarketShare и StatCounter. Однако сама компания придерживается противоположного мнения.
Microsoft опубликовала собственную статистику, согласно которой на персональных компьютерах Windows 10 уже лидирует с долей 46%. Windows 7 находится на втором месте с результатом 39%, третья Windows 8.1 с 13% пользователей. Эти данные были собраны ещё в ноябре, когда закончился процесс распространения версии Windows 10 Anniversary Update. Её релиз состоялся в августе и продолжался три месяца.
На представленном графике показана динамика изменения долей четырёх версий операционных систем Windows с сентября 2014 года. За последние несколько месяцев темпы распространения Windows 10 замедлились, поскольку она больше не предлагается в виде бесплатного обновления.
Последняя статистика от NetMarketShare отдавала Windows 7 долю 48,34%, тогда как Windows 10 получила 24,36%, Windows 8.1 уступала Windows XP, их значения составили 6,9% и 9,07% соответственно.
В апреле выходит обновление Windows 10 Creators Update и Microsoft надеется, что оно повысит интерес к системе, в том числе со стороны предприятий.
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Капитализация компании Microsoft оказалась выше $500 млрд. впервые за почти 17 лет. Компания превзошла прогнозы аналитиков в седьмой раз за последние восемь кварталов, во многом благодаря облачным сервисам и Office.
В прошлый раз эта отметка достигалась в марте 2000 года, когда рыночная стоимость Microsoft была выше $550 млрд. Сейчас капитализация составляет $510 млрд., стоимость акций находится на максимальном за всю историю уровне в $65,78, рост курса составил 2,1%.
Многие видят причину подобных показателей в генеральным директоре Microsoft Сатье Наделла, который занял этот пост в 2014 году, когда капитализация составляла $315 млрд. Он сделал ставку на мобильные и облачные технологии, хотя его критикуют за работу на рынке смартфонов, где Microsoft в последнее время почти не представлена. Однако почти все остальные сегменты компании демонстрируют рост. В частности, появившаяся ещё при прошлом руководстве линейка устройств Surface стала по-настоящему прибыльной. Покупка социальной сети LinkedIn заставила некоторых аналитиков дать прогноз, что Microsoft первой достигнет капитализации в размере триллион долларов.
При этом на данный момент компания не является лидером по капитализации. Рыночная стоимость Apple оценивается в $642 млрд., Alphabet в $570 млрд.
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Многие пользователи на прошлой неделе обновили свой браузер Firefox до последней версии под номером 51, а теперь разработчики трудятся над следующим крупным релизом. Firefox 52 уже доступен в бета-канале для пользователей и веб-разработчиков. Firefox 52 получит удлинённый срок поддержки (Extended Support Release).
Что касается новых функциональных возможностей, разработчики рассказали о некоторых из них. Firefox 52 будет поддерживать технологию Firefox Sync, которая даст возможность передавать и открывать вкладки с одного устройства на другом, также появится поддержка спецификации Strict Secure Cookies. Она не позволит сайтам с соединением по HTTP устанавливать куки с атрибутом secure.
Помимо обычных улучшений безопасности следующая версия браузера принесёт улучшенный процесс скачивания файлов, давая уведомления при проблемах с закачкой, большие кнопки для повторного запуска и отмены скачивания и доступ к последним пяти закачкам вместо трёх в нынешней версии.
Firefox 52 будет предупреждать пользователей о страницах с небезопасными полями паролей. Также будет улучшен ввод текста на Windows на различных сторонних клавиатурах. За пользователями станут меньше следить благодаря отказу от интерфейса Battery Status API, устаревшим станет Netscape Plugin Application Programming Interface (NPAPI) для таких плагинов, как Microsoft Silverlight, Oracle Java и Adobe Acrobat. Для разработчиков появится поддержка CSS Grid Layout, переработан Responsive Design Mode.
Релиз финальной версии браузера состоится 7 марта.
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В понедельник компания Google представила очередную сборку своей мобильной операционной системы, версию Android 7.1.2 Nougat. Как видно из номера версии, здесь не будет крупных новых функций. Вместо этого разработчики сосредоточились на незначительных улучшениях, оптимизациях и исправлении багов.
Прежде чем устанавливать сборку, нужно принять во внимание, что в бета-версии могут быть проблемы со стабильностью, продолжительностью автономной работы и производительностью. Некоторые приложения могут не работать, как должны. Это может относиться как к приложениям Google, так и сторонних разработчиков. Эта бета-версия работает на таких устройствах, как смартфоны Pixel и Pixel XL, Nexus Player и Pixel C. Google обещает, что позднее появится поддержка модели Nexus 6P. Что касается выпущенной одновременно с ней модели Nexus 5X, в блоге она описана как поддерживаемая.
У сборки есть несколько известных проблем. На устройствах Pixel C иногда могут быть не видны быстрые настройки, загрузчик Pixel может падать при поиске приложений, когда подключена физическая клавиатура. Могут наблюдаться зависания пользовательского интерфейса и проблемы со стабильностью подключения к сетям Wi-Fi. Также могут иметься проблемы с переносом СМС-сообщений с одного устройства на другое.
Google сообщает, что обновление не получат аппараты Nexus 6 и Nexus 9. Прошло более двух лет с момента их релиза и теперь они будут получать только обновления безопасности. Финальную версию Android 7.1.2 Google собирается выпустить в течении пары месяцев для устройств Pixel, Pixel XL, Pixel С, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player.
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Было обнаружено новое вредоносное приложение, нацеленное на клиентов банков. Оно крадёт пароли и биткоины из кошельков пользователей. Открытие сделала занимающаяся информационной безопасностью компания Cyren и она описывает его как масштабную кампанию по распространения вредоносного кода. В данном случае речь идет о кейлоггере, который распространяется в виде вложений в электронных письмах. Отправителями этих писем якобы являются банки.
Письма рассылаются ботами из США и Сингапура, выдавая себя за письма от банков вроде Emirates. В письме обычно указываются финансовые сведения, такие как уведомления о сетевом платеже, тогда как во вложении указываются коды SWIFT для идентификации банков и финансовых институтов для передачи денежных средств. В результате письмо выглядит подлинным.
Вложения могут выглядеть как файлы формата PDF, на самом же деле это исполняемые файлы. При запуске файл удаляет себя и создаёт новый файл под названием filename.vbs в автозагрузке. Программа начинает собирать пароли и другую конфиденциальную информацию, в том числе из браузеров, FTP и почтовых клиентов, где таких сведений больше всего. Собираются пароли и имена пользователей, история браузера, куки и т.д. Если на компьютере есть криптографические кошельки, программа заглядывает в них. Она умеет красть множество валют, включая Bitcoin, Litecoin и Namecoin.
Поскольку это кейлоггер, весь набираемый на клавиатуре текст перехватывается, как и перемещение мыши. Пользователям следует с осторожностью относиться к получаемым письмам, особенно относительно платежей, которых они не ждали.
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Три недели назад компания Samsung случайно подтвердила способность голосового помощника Bixby работать с сервисом Samsung Pay. Затем мы узнали, что Samsung Bixby сможет распознавать объекты и текст, попавшие в поле зрения камеры смартфона.
Известный инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) раздобыл в LinkedIn подтверждение того, что Samsung Galaxy S8 действительно получит систему искусственного интеллекта, которой, скорее всего, и окажется Bixby.
Samsung подтвердила, что анонс Samsung Galaxy S8 не состоится на Mobile World Congress, для этого будет проведено отдельное мероприятие в марте. А в продажу смартфон поступит в апреле 2017.
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Компания AMD уже предоставила нам некоторую официальную информацию касательно процессоров Ryzen. Однако во всех анонсах фигурировала лишь старшая модель с восемью ядрами, но при этом сама AMD утверждала, что будут и более доступные решения.
Согласно ранним слухам, нас ждёт три линейки: SR3, SR5 и SR7. Ранее считалось, что в первую войдут CPU с четырьмя ядрами, во второй будут шестиядерные модели, а третья будет состоять из восьмиядерных, хотя порой закрадывается ощущение, что AMD на начальном этапе может представить всего три процессора: по одному в каждой линейке.
Как бы там ни было, новый источник утверждает, что шестиядерных моделей попросту не будет. Согласно этим данным, в линейку SR3 войдут CPU с четырьмя ядрами, способные обрабатывать до восьми потоков. В линейке SR5 будут не шестиядерные, а восьмиядерные модели, но не располагающие технологией, аналогичной Hyper-Threading, то есть способные обрабатывать лишь восемь потоков одновременно. А вот в линейке SR7 будут восьмиядерные CPU, но обрабатывающие уже 16 потоков. Также источник подтверждает, что все модели получат разблокированный множитель.
Между тем, не стоит исключать появления шестиядерных моделей Ryzen вообще. Вполне возможно, такие появятся позже.
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Компания Microsoft в пятницу представила предварительную сборку Windows 10 под номером 15019 для персональных компьютеров с вариантом обновления «Ранний доступ». Среди прочего в ней представлены несколько новых игровых возможностей. Появилась поддержка потоковой трансляции игр при помощи сервис Beam. В приложении Параметры появился новый раздел игр с логотипом Xbox. Здесь будут объединяться связанные с играми настройки системы и пользователей.
Также появился игровой режим, который оптимизирует компьютер для повышения производительности в играх. Его переключатель находится в новом разделе игр приложения Параметры. Была расширена поддержка игр в полноэкранном режиме панели в Windows Game, добавлено 18 новых игр.
Браузер Edge научился читать вслух. Теперь в электронных книгах можно нажать на кнопку в правом верхнем углу и начать прослушивание. К сожалению, русский язык пока не представлен. Появилась поддержка полноцветных смайлов на всех сайтах, которые работают с ними.
Появились новые настройки конфиденциальности в процессе установки Windows. Обновлён процесс создания и входа в учётную запись Microsoft. Обновлёны голос и субтитры. Процесс скачивания игр и приложений из магазина Windows Store отображается в центре уведомлений. Это лишь часть представленных в данной сборке новшеств и улучшений.
Что касается известных проблем, остаётся неисправность с отображением скачивания сборки, которое может зависать на 0%. Не работают расширения в браузере Edge, на некоторых компьютерах встречается проблема со звуком. Некоторые игры могут испытывать проблемы в виде падения и чёрных экранов. Как видно на скриншоте, установка сборки проходит гладко не на всех устройствах.
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Компания Microsoft представила очередное кумулятивное обновление операционной системы Windows 10, готовясь к его публичному релизу в ближайшие недели. Страница описания обновления KB3216755 первоначально отсутствует, после его установки версия операционной системы становится Windows 10 14393.726.
На этот раз кумулятивное обновление доступно одновременно для компьютеров и смартфонов, так что его могут установить инсайдеры с вариантом обновления Release Preview. Оно не приносит новых функциональных возможностей, исправляя баги и улучшая производительность. Microsoft хочет протестировать процесс его установки и не будет ли обнаружено проблем после.
В прошлом немало пользователей жаловались на проблемы после установки кумулятивных обновлений, а ещё чаще на проблемы в процессе их установки. Пока о подобных проблемах с Windows 10 KB3216755 не сообщается, но после установки потребуется выполнить перезагрузку, что следует иметь в виду и сохранить содержимое всех открытых приложений.
Дата появления следующего кумулятивного обновления для пользователей за пределами программы тестирования Windows Insider пока неизвестна. Обычно это происходит в рамках вторничных патчей, также это может произойти 31 января.
Критическое обновление получают также пользователи последней стабильной версии Windows 10. KB3211320 представляет собой обновление для браузера Edge и относится к версии системы Anniversary Update (1607), страница описания KB пока отсутствует и список вносимых изменений неизвестен. В любом случае, поскольку это обновление безопасности, его рекомендуется установить максимально быстро. Перезагрузка операционной системы после установки не требуется, однако нужно будет закрыть и заново открыть браузер Edge.
Размер обновления составляет 5,2 Мб для 32-битной версии и 11,4 Мб для 64-битной, так что на его установку у большинства пользователей уйдёт лишь несколько секунд при наличии быстрого доступа в Интернет.
В пятницу обновление KB3216755 было выпущено для версии Aniversary Update
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Microsoft продолжает искать методы распространения экосистемы Windows 10 и одним из вариантов может стать новый проект, который внутри компании известен под названием Cloud Shell. Информации по проекту пока немного, говорятся общие фразы относительно облегчённой версии Windows, создаваемой для удовлетворения потребностей современного компьютерного мира. Если верить названию, это может быть лишь оболочка операционной системы, однако планы Microsoft наверняка простираются дальше этого.
Компания может попытаться представить систему вроде Windows RT, которая в октябре 2012 появилась вместе с планшетами Surface RT, но спросом они не пользовались. Windows RT не хватало разрабатываемых под архитектуру ARM приложений, однако теперь на ARM сможет работать полноценная Windows 10 и Microsoft может предпринять новую попытку. С учётом потраченных на развитие универсальных приложений ресурсов новый вариант Windows RT имеет шансы оказаться более успешным. Универсальные приложения и магазин Windows Store могут стать основой проекта Cloud Shell.
Релиз этой версии Windows может состояться уже в этом году, но поскольку официально ничего не сообщается, планы ещё могут измениться. Как понятно из названия, при работе системы будут использоваться облачные технологии и необходимо будет подключения к интернету. Ранее уже появлялись слухи о возможности создания работающей в облаке Windows, которая будет транслироваться на устройства пользователей. Это облегчит предприятиям поддержку систем без необходимости содержать собственное современное оборудование, при этом получая высокую производительность и безопасность.
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Помимо усиления механизмов безопасности компания Google в очередной версии браузера Chrome представила внутренние изменения, которые позволят веб-страницам перезагружаться быстрее. Разработчики рассказывают, что для повышения скорости перезагрузки страниц был упрощён существовавший механизм, когда браузер подключается к веб-серверу для проверки кэша. Этот процесс состоит из сотен сетевых запросов на одну страницу и соединений с несколькими доменами, поэтому иногда занимает много времени.
Google объясняет, что задержки в подобных случаях являются нормальным явлением, особенно на мобильных устройствах, где браузеры могут испытывать проблемы с производительностью по причине слабых аппаратных характеристик. В версии Chrome 56 Google упрощает этот процесс, проверяя только основной источник, чтобы обновляющие страницы пользователи могли получить свежее содержимое. Это позволяет снизить задержки, энергопотребление и расход трафика.
Раньше перезагружать страницы требовалось при проблемах на сайте, когда что-то выглядело не так. На современных сайтах таких проблем обычно нет и пользователи перезагружают страницы, проверяя наличие на них нового содержимого. По этой причине новая система Chrome должна оказаться эффективной.
Преимущества от новой версии Chrome уже получила социальная сеть Facebook, которая говорит о повышении скорости перезагрузки страниц на 28% и об уменьшении числа запросов на 60%. Оптимизация наблюдается как на компьютерах, так и на смартфонах. Скачать последнюю версию Chrome для разных платформ можно на сайте разработчиков.
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Большинство обладателей персональных компьютеров считают за аксиому при начале работы с ним установить антивирус, иногда даже платный. Как минимум, на помощь приходит встроенный в систему Windows 10 Защитник Windows, который автоматически отключается при установке стороннего антивируса.
Однако иногда раздаются мнения о том, что антивирусы являются бесполезными программами, а могут быть даже вредными. В частности, такое мнение в блоге высказал бывший инженер известной своим браузером Firefox компании Mozilla Роберт О'Каллахан. По его словам, антивирусы могут повредить если не самой операционной системе, то работающим в ней другим приложениям.
По мнению специалиста, на Windows вредны все антивирусы, кроме антивируса самой Microsoft. Их установка создаёт в системе дополнительные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Защитник Windows он называет качественным программным обеспечением, а о сторонних производителях говорит как о нарушающих стандарты безопасности и подвергающих риску пользовательские данные.
Далее О'Каллахан описывает, как некоторые антивирусы блокируют обновления браузера Firefox, что повышает риск работы в интернете. В результате разработчикам приложений приходится слишком много времени тратить на исправления вносимого антивирусами хаоса вместо того, чтобы делать свои программы лучше, и виноватыми считаются производители программ, а не антивирусов.
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