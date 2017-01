Участники программы предварительного тестирования Xbox Insider впервые могут ознакомиться с обновлением Creators Update, финальная версия которого появится на приставках позднее в этом году. Команда разработчиков на этой неделе описала новшества данного обновления.

В настоящее время акцент делается на оптимизацию производительности и упрощении доступа. Новые функции будут доступны по одному нажатию на кнопку и позволят мгновенно получать доступ к магазину, последним приложениям, элементам управления звуком и т.д. Также будет доступ к достижениям, записи видео и возможности потоковой трансляции игрового процесса.

Возможность записи видео тоже находится на расстоянии одного нажатия на кнопку. Эта функциональность станет доступной в ближайшие пару недель.

Чтобы улучшить процесс обновления, Microsoft делает более понятным, когда и как приставка будет обновляться, предоставляя подробные экраны статуса до и во время обновления. Это позволит избежать нежелательных перезагрузок и не прерывать игры.

Новая функция под названием Copilot позволит двум джойстиком работать как одному, делая управление в играх более гибким. Эта возможность не зависит от конкретной игры и обрабатывается самой приставкой Xbox, так что ограничений по использованию не будет.

Как обычно, в подобных предварительных сборках имеется ряд проблем. В частности, может зависать интерфейс приставки при подключенном руле, могут наблюдаться проблемы с входом в учётную запись, с навигацией по некоторым приложениям и ряд других.

Доступно четыре ветви системных обновлений. Xbox One Update Preview Alpha позволит получать 2-3 системных обновления в неделю, Xbox One Update Preview Beta будет выдавать 1-2 обновления в неделю, Xbox One Update Preview Ring 3 два-три обновления в месяц и Xbox One Update Preview Ring 4 предложит почти готовые к публичному релизу обновления.

Финальная версия обновления Creators Update на приставках ожидается весной.