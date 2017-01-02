|
Все самое новое из мира ПК
|
Компания Seagate Technology опубликовала очередной квартальный отчет. У этого производителя 30 декабря 2016 года завершился второй квартал 2017 финансового года.
Доход Seagate за отчетный период составил 2,9 млрд долларов. Валовая прибыль оказалась равна 30,8%, а чистая прибыль — 297 млн долларов. Для сравнения: в предшествующем квартал доход Seagate составил 2,8 млрд долларов, валовая прибыль — 28,6%, чистая прибыль — 167 млн долларов.
В отчете также приведены показатели, рассчитанные не по методике GAAP, что позволило исключить влияние некоторых факторов: валовая прибыль — 31,8%, чистая прибыль — 412 млн долларов.
За квартал был сгенерирован денежный поток 656 млн долларов. Дивиденды, выплаченные акционерам, составили 188 млн долларов. Кроме того, было выкуплено 4,1 млн обычных акций на сумму 147 млн долларов. В итоге по состоянию на конец квартала производитель располагал денежными средствами, включая краткосрочные обязательства, на сумму около 1,7 млрд долларов.
|
Источники уверены, что в этом году одним из популярных трендов в индустрии смартфонов станут более совершенные персональные помощники и самообучающиеся системы искусственного интеллекта.
Все основные игроки рынка будут оснащать свои премиальные смартфоны подобными решениями. Компания Huawei, которая сегодня занимает третье место, уступая Samsung и Apple, намеревается потягаться за вторую строчку, в частности, предложив пользователям инновационное решение в этой области.
В августе прошлого года Apple купила компанию Turi, занимающуюся машинным обучением и искусственным интеллектом, за 200 млн долларов. Наработки Turi используются для повышения популярности и рыночной доли персонального ассистента Siri. Как утверждают хорошо знакомые с ситуацией люди, в новом iPhone нам представят улучшенную систему Siri.
Остальные компании также не сидят без дела. Google оснастила смартфоны Google Pixel помощником Google Assistant, который, по слухам, также может появиться в LG G6. Samsung и Viv Labs готовят систему Bixby для Galaxy S8.
|
Участники программы предварительного тестирования Xbox Insider впервые могут ознакомиться с обновлением Creators Update, финальная версия которого появится на приставках позднее в этом году. Команда разработчиков на этой неделе описала новшества данного обновления.
В настоящее время акцент делается на оптимизацию производительности и упрощении доступа. Новые функции будут доступны по одному нажатию на кнопку и позволят мгновенно получать доступ к магазину, последним приложениям, элементам управления звуком и т.д. Также будет доступ к достижениям, записи видео и возможности потоковой трансляции игрового процесса.
Возможность записи видео тоже находится на расстоянии одного нажатия на кнопку. Эта функциональность станет доступной в ближайшие пару недель.
Чтобы улучшить процесс обновления, Microsoft делает более понятным, когда и как приставка будет обновляться, предоставляя подробные экраны статуса до и во время обновления. Это позволит избежать нежелательных перезагрузок и не прерывать игры.
Новая функция под названием Copilot позволит двум джойстиком работать как одному, делая управление в играх более гибким. Эта возможность не зависит от конкретной игры и обрабатывается самой приставкой Xbox, так что ограничений по использованию не будет.
Как обычно, в подобных предварительных сборках имеется ряд проблем. В частности, может зависать интерфейс приставки при подключенном руле, могут наблюдаться проблемы с входом в учётную запись, с навигацией по некоторым приложениям и ряд других.
Доступно четыре ветви системных обновлений. Xbox One Update Preview Alpha позволит получать 2-3 системных обновления в неделю, Xbox One Update Preview Beta будет выдавать 1-2 обновления в неделю, Xbox One Update Preview Ring 3 два-три обновления в месяц и Xbox One Update Preview Ring 4 предложит почти готовые к публичному релизу обновления.
Финальная версия обновления Creators Update на приставках ожидается весной.
|
Операционная система Windows 10 с недавних пор обзавелась встроенным фильтром синего цвета, который пока доступен только в предварительно сборках. Последняя из них приносит ряд улучшений в его работу.
Поскольку фильтр ещё не добрался до финальной версии системы, он находится в процессе разработки и Microsoft должна выявить все его слабые стороны и устранить их. Сборка Windows 10 15014 принесла ряд улучшений в анимацию фильтра, которая отображается при изменении настроек экрана. Microsoft говорит, что это только начало продолжительной серии улучшений, которые пользователи увидят до релиза Creators Update в апреле.
Фильтр предназначен для того, чтобы сделать цвета экрана более тёплыми в вечернее и ночное время, что должно положительно сказаться на качестве сна. Пользователи могут самостоятельно менять цветовую температуру, устанавливать расписание или использовать местонахождение для автоматической настройки фильтра. Наличие встроенного в операционную систему фильтра делает ненужными популярные сторонние приложения, такие как f.lux.
|
В 2016 году на конференции разработчиков Google I/O компания Google рассказывала о функции под названием Android Instant Apps. Она предназначена для того, чтобы разработчики могли добавлять в свои приложения новую функциональность, которая позволяла бы пользователям получать доступ к полным приложениям из облака без необходимости скачивать на их устройство. Например, если вы ищете какой-то продукт в поиске Google, вы можете нажать на ссылку на этот продукт в сетевом магазине и открыть приложение этого магазина без необходимости устанавливать на смартфон. В результате пользователи будут работать с нужным приложением, не скачивая его, если оно может понадобиться всего один раз.
Прошло уже больше полугода, а никаких новостей об этой функциональности не было. Однако на этой неделе Google официально анонсировала, что ряд разработчиков начинают внедрять в свои программы эту функциональность, в их число вошли приложения Periscope, BuzzFeed, Wish и Viki. Google тестирует работоспособность функции и при необходимости постарается улучшить её.
Все необходимые инструменты разработчиков для внедрения функциональности будут выпущены в ближайшие месяцы. Первоначально Google планировала представить Instant App до конца 2016 года, но теперь она только начинает тестирование, потому есть вероятность, что ранее были найдены крупные баги. Желающие опробовать новую функцию могут скачать одно из указанных выше приложений.
|
Китай хорошо известен своими строгими ограничениями и контролем в области интернета, однако технологически подкованные граждане до сих пор имели возможность обойти Великий китайский файрвол при помощи виртуальных частных сетей (VPN). Скоро эта возможность будет устранена, поскольку Министерство промышленности и информатизации анонсировало 14-месячный план по запрету неавторизированных интернет-соединений.
На сайте Министерства говорится, что от провайдеров, датацентров и выпускающих контент компаний потребуется лицензирование со стороны правительства. Кабельные сервисы и VPN должны будут получать правительственные разрешения, что сделает большую их часть противозаконными. Напомним, что не так давно в Китае стали требовать лицензирование магазинов мобильных приложений.
Чиновники считают, что китайский рынок интернета находится в беспорядочном состоянии и требует срочного регулирования и управления. За счёт этого ожидается усиление информационной безопасности и менеджмента.
Число пользователей интернета в Китае составляет 730 млн. и многие из них используют VPN для доступа к запрещенным сайтам, в число которых входят такие популярные, как Facebook, Google, Twitter и YouTube. Китай блокирует 135 из первой тысячи самых популярных сайтов. Критика правительства также запрещена.
В прошлом ноябре в стране был принят новый закон, который вступит в действие в нынешнем июне и требует от интернет-компаний собирать данные пользователей, включая настоящие имена. Инфраструктурные операторы должны хранить данные на серверах внутри Китая и оказывать содействие государственным органам.
|
Минувший год в очередной раз стал рекордным для разработчиков мобильных игр по объёму полученной прибыли. Доход от продаж игр в магазинах Apple App Store и Google Play Store вырос на 80% и 90% соответственно. Валовая прибыль от игр по всему миру выросла примерно на 70%, в итоге разработчики получили почти $7,5 млрд. Такая информация содержится в докладе от Sensor Tower.
Угадать самые популярные игры прошлого года не составляет труда. Чаще всего скачивали игру Pokémon GO, которая оказалась самой востребованной в истории в первую неделю после релиза, попав на первое место в обоих магазинах приложений. Второе место также принадлежит компании Nintendo с вышедшей в декабре игрой Super Mario Run, которая лидирует по скачиваниям на всех платформах в 4-м квартале, хотя ещё не выпущена на Android. В десятку входят также такие игры, как Clash Royale от создателей Clash of Clans и портированное популярное веб-приложение slither.io. Более старые игры Subway Surfers, Piano Tiles 2 и Candy Crush Saga продолжают оставаться успешными.
Что касается доходов, лидером является японская LPG Monster Strike, которая появилась ещё в 2013 году. Входят в число лидеров Clash of Clans с Pokémon GO, первая является самой прибыльной на всех платформах. Также немало заработали игры Puzzle & Dragons и Candy Crush Saga. Clash Royale намного популярнее на платформе Apple, чем на Android.
|
Компания Samsung опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 года и год в целом.
Заключительный квартал 2016 года принес южнокорейскому производителю 45,67 млрд долларов дохода. Этот показатель примерно равен показателю за четвертый квартала 2015 года. Операционная прибыль в четвертом квартале 2016 года составила 7,9 млрд долларов, что на 50,2% больше, чем год назад.
Доход за год в целом составил 173 млрд долларов, операционная прибыль — 25 млрд долларов. Эти показатели больше показателей за 2015 год на 0,6% и 10,7% соответственно.
Производитель особенно выделяет рост показателей подразделений, выпускающих компоненты: микросхемы памяти и дисплеи. Примечательно, что среди подразделений, показавших рост, значится и мобильное. Другими словами, неудача модели Galaxy Note7 не стала для него фатальной. В то же время, подразделение, выпускающее бытовую электронику, показало некоторое снижение прибыли, несмотря на увеличение продаж телевизоров верхнего сегмента.
|
Несколько дней назад производитель чехлов Ghostek опубликовал первые изображения смартфона LG G6, который должны представить через месяц на Mobile World Congress 2017.
Теперь же несколько источников опубликовали новое изображение LG G6, которое также было сгенерировано на компьютере. На этой картинке устройство выглядит несколько иначе, хотя нам демонстрируют только лицевую часть.
Устройство напоминает Samsung Galaxy S8, очевидно, что в этом году флагманы будут соревноваться, в частности, в эффективной площади дисплея и размерах рамок.
|
Компания Microsoft перестанет выпускать обновления для оригинальной версии системы Windows 10 в нынешнем марте, однако статистика показывает, что большинство устройств готовы к этому. Будет прекращена поддержка выпущенной в июле 2015 версии Windows 10 1507. Случится это 26 марта, поскольку требования Microsoft заставляет переходить на две последние версии системы из ветви обновлений Current Branch of Business (CBB) в течение 60 дней после выпуска их на носителях.
Это означает, что когда состоится релиз дисков с Anniversary Update, компания станет поддерживать только Windows 10 November Update (1511) и Anniversary Update (1607), а поддержка версии RTM (1507) прекратится. Релиз запланирован на 26 января, так что крайним сроком поддержки является 26 марта.
Для предприятий это может означать необходимость предпринимать срочные меры, но статистика показывает, что подавляющее большинство устройств уже обновлены, не считая корпоративных систем в ветви Long-Term Servicing Branch (LTSB). Статистика за декабрь от AdDuplex показала у версии 1507 всего 2,6%, у 1511 их 10,4%. На долю наиболее современной Anniversary Update приходится 86,3%, а предварительные сборки Creators Update установлены на 0,7% компьютеров. Можно сказать что Microsoft проделала хорошую работу и не допускает фрагментации платформы Windows 10.
|
На следующей неделе компания Microsoft собирается сократить ещё 700 сотрудников, объявление о чём было сделано во время анонса ежеквартального отчета. Новые сокращения являются частью масштабного плана, который был анонсирован в середине 2016 года. Тогда было сказано, что компания уволит 2850 человек по всему миру до конца финансового года, который заканчивается в июне 2017.
Увольнение сотрудников затронет несколько подразделений Microsoft, в том числе могут быть произведены сокращения в мобильном подразделении. Оно уже неоднократно подвергалось увольнениям после покупки подразделения Nokia Devices and Services.
Предыдущие увольнения были сосредоточены главным образом на мобильном подразделении, но пострадали и другие сферы. В июле 2014 года Microsoft сократила более 18000 сотрудников, большая часть которых пришла из финской компании Nokia. Это было крупнейшее сокращение в истории Microsoft.
В настоящее время численность сотрудников компании по всему миру составляет 113000 человек и она не только сокращает персонал, но и набирает новых работников для определённых сфер деятельности. На сайтах можно найти вакансии инженеров, менеджеров и разработчиков.
|
Будущие планы компании Microsoft относительно рынка смартфонов остаются туманными, причём как в плане выпуска смартфонов, так и развития операционной системы для них. За последние месяцы Windows 10 Mobile покинули многие популярные приложения и разработчики, а теперь сама Microsoft объявила, что лишает систему одной из функциональных возможностей.
В выпущенной недавно предварительной сборке 15007 отсутствует функция под названием Apps Corner (центр приложений). Это означает, что в выходящим в апреле обновлении Windows 10 Creators Update она также будет отсутствовать. Что касается причины такого решения, она весьма проста и описана в перечне изменений последней сборки 15014. Речь идёт о низкой популярности среди пользователей.
Эта функция позволяет давать доступ к определённому ограниченному числу приложений для совместного доступа, а также настраивать начальные экраны для разных пользователей. Ранее Microsoft рекламировала другую функцию под названием Kids Corner, которая в итоге была убрана по той же причине.
Эта же причина в виде малого количества пользователей чаще всего называется сторонними разработчиками, которые прекращают поддерживать свои приложения на этой операционной системы и сосредотачивают силы на Android и iOS.
|
За последние два года компания Google заставила разработчиков приложений для своей мобильной платформы обновить более 275 тысяч программ в магазине Play Store. Во многих случаях это было сделано под угрозой запретить выпускать обновления для приложений в магазине.
С 2014 года Google ведёт сканирование приложений на наличие известных уязвимостей в рамках программы App Security Improvement (ASI). Если уязвимость обнаруживается, разработчики получают уведомление по электронной почте и в Google Play Developer Console. Поначалу сканирование велось только на наличие регистрационных данных Amazon Web Services (AWS). Они могли стать причиной компрометации облачных сервисов, которые приложения используют для хранения данных.
Далее в 2014 году Google начала вести сканирование на наличие встроенных файлов Keystore. Эти файлы содержат частные и публичные криптографические ключи, который используются для шифрования данных и установления безопасного соединения.
Поначалу разработчики получали только уведомления, но Google никак не заставляла их действовать. В 2015 году Google снова расширила число сканируемых уязвимостей и стала устанавливать сроки для их закрытия. Компания предоставляет подробную информацию о найденных уязвимостях и руководство по их устранению.
В 2015 году была добавлена проверка 6 уязвимостей, в 2016 ещё 17, из них 12 имеют срок устранения. В апреле 2016 программа затрагивала 100 тысяч приложений, с тех пор их число выросло почти втрое.
|
Не обновившиеся до последних версий приложений Google Drive, Docs, Sheets и Slides пользователи скоро могут быть вынуждены сделать это. 3 апреля Google закроет старые версии этих четырёх программ, поэтому для продолжения работы с ними и синхронизации данных пользователям предстоит перейти на более современные версии.
Затронуты этим решением окажутся пользователи не только на операционной системе Android, но и на iOS. Будут убраны версии приложений, появившиеся до релиза Android Nougat и iOS 10, которые вышли минувшей осенью. Google говорит, что 1 марта пользователи начнут получать предупреждения о том, что они работают со старыми версиями и их поддержка вскоре будет прекращена. Пользователи самых старых версий будут обновляться принудительно.
Будет прекращена поддержка следующих версий приложений:
- Google Drive на Android (до версии 2.4.311
- Google Docs на Android (до версии 1.6.292)
- Google Sheets на Android (до версии 1.6.292)
- Google Slides на Android (до версии 1.6.292)
- Google Drive на iOS (до версии 4.16)
- Google Docs на iOS (до версии 1.2016.12204)
- Google Sheets на iOS (до версии 1.2016.12208)
- Google Slides на iOS (до версии 1.2016.12203)
Скорее всего, пользователей у этих версий немного и лишь среди обладателей старых моделей смартфонов. Узнать версию приложения можно в их меню настроек.
|
Расследование издания Wall Street Journal показывает, что при покупке рекламного места в поисковых результатах Google сама же Google является главным покупателем. Продукты компании и связанных с ней фирм появлялись на самых видных местах почти при каждом поисковом запросе.
Google активно продвигает представленные в минувшем октябре смартфоны Pixel. Они рекламируются во множестве мест, в том числе в поисковых результатах. В момент исследования 99,9% поисков смартфонов и телефонов выдавали три рекламных баннера смартфонов Pixel из магазина Google Play Store.
Реклама Google доминировала также в других поисковых запросах. При поиске ноутбуков в 100% случаях выдавались хромбуки, при поиске часов в 98% случаев выдавались смарт-часы на Android. То же самое относится к умным динамикам и устройствам потокового вещания.
Компания SEMrush выполнила 1000 поисков 25 объектов, используя компьютеры с блокировкой истории браузера. Результаты показали, что Google и связанная с ней компания Nest получили лучшие рекламные места в 91% случаев.
В Google говорят, что её реклама появляется наверху по причине качества продуктов и цен на них. Компания Alphabet, в состав которой входят Google, в своём заявлении говорит, что её маркетинговые программы не должны влиять на стоимость рекламы для других компаний.
Результаты исследования стали доступны Google в середине декабря и с тех пор реклама её продуктов в поисковых результатах стала встречаться реже. Исследование 22 декабря показало, что они теперь занимают только 19% лучших рекламных мест.
|
|----->> Новые Статьи <<-----
|Сейчас на сайте