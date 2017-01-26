|
Все самое новое из мира ПК
|
Компания HP расширила действие программы отзыва литий-ионных аккумуляторных батарей, введенной в действие летом прошлого года. Речь все так же идет об аккумуляторных батареях, которыми комплектуются мобильные компьютеры HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion, однако теперь обмену подлежат батареи, проданные в период с марта 2013 года по октябрь 2016 года: как входившие в комплект поставки, так и проданные отдельно.
Первоначально отзыву подлежало примерно 41 000 батарей. Расширенный список включает еще 101 000 батарей.
Поскольку эксплуатация отзываемых батарей связана с риском перегрева и возгорания, производитель призывает пользователей повторно проверить батареи и немедленно прекратить их эксплуатацию, если выяснится, что батарея принадлежит партии, номер которой начинается с 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL или 6EBVA.
|
Компания Samsung зарегистрировала в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO) описание устройства, которое получило название Samsung DeX. Предположительно, под словом DeX скрывается словосочетания Desktop eXperience.
В начале года мы уже писали о том, что смартфон Samsung Galaxy S8 может обзавестись функциональностью, похожей на Windows Continuum. Похоже, что Samsung DeX является док-станцией, которая позволит реализовать это нововведение.
В описании Samsung DeX говорится о проецировании экрана мобильных устройств на компьютерные периферийные устройства, а также программном обеспечении, которое будет задействовано при этом.
Глава мобильного подразделения Samsung сообщил, что смартфон Galaxy S8 не будет представлен на MWC 2017.
|
Microsoft продолжает работать над подготовкой к апрелю обновления Windows 10 Creators Update, а в социальной сети Reddit пишут о неожиданном изменении в нём. Сообщается о недоступности опции удаления для ряда предустановленных приложений, хотя она была до появления предварительных сборок Creators Update.
Эта опция открывается нажатием правой кнопкой мыши по названию приложения в меню «Пуск». Теперь команда Удалить здесь отсутствует, а в приложении Параметры в разделе «Приложения и возможности» кнопка Удалить отмечена серым цветом и неактивна. Убедиться в достоверности этого утверждения могут обладатели последней предварительной сборки Windows 10 15014. Однако журналисты портала Softpedia пишут, что кнопка пробка Удалить у них активна как в этой сборке, так и в версии Anniversary Update. По этому поводу они обратились в Microsoft за разъяснениями.
Даже без доступа к кнопке Удалить выполнить необходимое действие можно при помощи PowerShell. Для этого нужно выполнить запуск PowerShell с правами администратора и выполнить следующую команду:
Эта команда позволяет получить список установленных на устройстве с Windows 10 приложений. Чтобы удалить одно из них, выполните следующую команду:
- Get-AppxPackage *InsertPackageNameHere* | Remove-AppxPackage
После этого выбранное приложение будет удалено.
|
Компания Microsoft представила очередное кумулятивное обновление операционной системы Windows 10, готовясь к его публичному релизу в ближайшие недели. Страница описания обновления KB3216755 первоначально отсутствует, после его установки версия операционной системы становится Windows 10 14393.726.
На этот раз кумулятивное обновление доступно одновременно для компьютеров и смартфонов, так что его могут установить инсайдеры с вариантом обновления Release Preview. Оно не приносит новых функциональных возможностей, исправляя баги и улучшая производительность. Microsoft хочет протестировать процесс его установки и не будет ли обнаружено проблем после.
В прошлом немало пользователей жаловались на проблемы после установки кумулятивных обновлений, а ещё чаще на проблемы в процессе их установки. Пока о подобных проблемах с Windows 10 KB3216755 не сообщается, но после установки потребуется выполнить перезагрузку, что следует иметь в виду и сохранить содержимое всех открытых приложений.
Дата появления следующего кумулятивного обновления для пользователей за пределами программы тестирования Windows Insider пока неизвестна. Обычно это происходит в рамках вторничных патчей, также это может произойти 31 января.
Критическое обновление получают также пользователи последней стабильной версии Windows 10. KB3211320 представляет собой обновление для браузера Edge и относится к версии системы Anniversary Update (1607), страница описания KB пока отсутствует и список вносимых изменений неизвестен. В любом случае, поскольку это обновление безопасности, его рекомендуется установить максимально быстро. Перезагрузка операционной системы после установки не требуется, однако нужно будет закрыть и заново открыть браузер Edge.
Размер обновления составляет 5,2 Мб для 32-битной версии и 11,4 Мб для 64-битной, так что на его установку у большинство пользователей уйдёт лишь несколько секунд при наличии быстрого доступа в Интернет.
|
В понедельник компания Microsoft в своём блоге анонсировала релиз центра Windows Defender Security, который появится в операционной системе Windows 10 вместе с обновлением Creators Update в апреле, а сейчас доступен инсайдерам. Он позволит пользователям просматривать и управлять вариантами защиты компьютеров и предложит следующие функции:
Защита от вирусов и угроз. Даёт возможность просматривать антивирусную защиту, Защитника Windows или сторонних антивирусов. Если использовать Защитник Windows, результаты и история сканирования будут отображаться именно здесь. На этом же экране можно запустить сторонний антивирус.
Производительность и работоспособность устройства. Позволяет просмотреть последние обновления Windows, драйверы, время автономной работы и хранилище. Здесь можно использовать функцию Refresh Windows для сброса настроек системы, после чего она будет словно заново установлена. При этом персональные файлы и некоторые настройки Windows будут сохранены, но удалятся многие приложения.
Брандмауэр и безопасность сети. Предоставляет информацию о сетевых подключениях и настройках брандмауэра, а также ссылки на решение проблем.
Управление приложениями и браузером. Позволяет менять настройки функции SmartScreen для приложений и браузера, поддерживая безопасность при работе в интернете и предупреждая о потенциально опасных сайтах, загрузках и неопознанных приложениях и файлах.
Параметры для семьи. Даёт ссылки на информацию о родительском контроле, вариантах настройки времени работы, докладах об активности детей в сети, управление покупками приложений и игр. Можно отслеживать безопасность устройств членов семьи.
|
Компания Google опубликовала очередной доклад, в котором рассказывается о работе со спамом, ботами и проблемной рекламой в своей сети. В 2016 году она закрыла более 1,7 млрд. рекламных блоков, нарушивших её политику, тогда как годом ранее их было около 780 млн. В 2014 году Google убрала 524 млн. рекламных блоков, в 2013 устранила 350 млн. и 220 млн. в 2012 году.
Google говорит о ряде факторов, которые привели к большому росту устраняемой рекламы. В частности, была запрещена реклама микрозаймов (Payday Loans), было заблокировано около 5 млн. подобных рекламных блоков. Также Google преследует рекламу запрещённых продуктов и вводящую в заблуждение рекламу, вроде биодобавок для потери веса.
Кроме того, Google улучшила технологию и повысила эффективность обнаружения и отключения нежелательной или пытающейся обмануть систему рекламы. В список подобной рекламы входит реклама вида trick to click, которая выглядит как уведомления о системных ошибках и приводит к скачиванию вредоносного программного обеспечения. Google удалила 112 млн. блоков подобной рекламы, в шесть раз больше по сравнению с 2015 годом.
Еще есть самокликающая реклама на мобильных устройствах и новый вид рекламы, выдающий себя за новости с заголовками последних событий, таких как выборы, жизнь знаменитостей и т.д. В последнее время фальшивые новости привлекают к себе большое внимание, Google для борьбы с ними провела обзор 550 сайтов и предприняла действия против 340 из них, забанив 200 издателей. Google значительную часть своих доходов получает от сетевой рекламы и подобные действия могут уменьшить эти доходы, но в интересах компании обеспечение наилучшего качества работы сетевой рекламной индустрии.
|
Компания Check Point Software Technologies сообщает, что несколько недель назад обнаружила и поместила на карантин Android-устройство с вредоносным программным обеспечением на нём. Владелец смартфона скачал приложение с вымогателем под названием Charger.
Само приложение с ним носит название EnergyRescue и уже убрано из магазина Google. Программа умеет перехватывать список контактов, сообщения СМС и запрашивает права администратора. Когда они получены, вымогатель блокирует устройство и отображает сообщение с требованием выкупа. В качестве выкупа выступают 0,2 биткоина, что в настоящий момент составляет около 10600 рублей. Выплату нужно произвести на определённый кошелек Bitcoin, но пока никаких транзакции на него не зафиксировано, так что приложение не назовёшь удачным для его создателей.
Подобные вымогатели встречаются не впервые, из прежних можно назвать DataLust. Последний требовал за возвращение пользовательских данных скромную сумму в $15, что наверняка принесло его авторам больше прибыли. Charger пытается вывести мобильные вымогатели на уровень персональных компьютеров, где хакеры получают намного большие суммы.
Приложение проверяет местонахождение смартфона. Если он находится в России, Украине или в Белоруссии, вредоносная деятельность не ведётся. Это должно означать, что именно этот регион является местом проживания авторов программы. Рекомендуется перед скачиванием приложений в магазине читать отзывы на них и смотреть на оценку. Также не рекомендуется скачивать приложения из сторонних магазинов и неизвестных источников.
|
Опасное семейство вредоносных приложений в прошлом году инфицировало более 10 млн. Android-устройств и теперь возвращается, на этот раз внутри приложений магазина Google Play, которые пользователи успели скачать уже 12 млн. раз.
Программа HummingWhale является разновидностью HummingBad. Последнее представляет собой семейство вредоносных приложений, описанное исследователями в прошлом июле и обнаруженных в сторонних магазинах. HummingBad пытается обойти механизмы защиты за счёт незакрытых уязвимостей, которые дают рут-права в старых версиях Android. Прежде чем Google закрыла их, в день скачивалось по 50 тысяч приложений, отображалось по 20 млн. вредоносных рекламных баннеров, доход в месяц составлял более $300 тысяч.
Приложение HummingWhale уже пробралось в 20 программ магазина Google Play, которые скачали от 2 млн. до 12 млн. раз, говорят исследователи из компании Check Point. Вместо рута устройств последний вариант использует виртуальные машины, что повышает эффективность мошеннической рекламы.
Как и HummingBad, HummingWhale зарабатывает рекламой и автоматической установкой приложений. Когда пользователи пробуют закрыть приложение, скачанные приложения запускаются в виртуальной машине. Это создаёт поддельный ID, позволяющий получать реферальный доход. Использование виртуальных машин приносит много плюсов, в том числе позволяет устанавливать приложения без выдачи пользователям запроса на разрешения. Также они скрывают вредоносную активность.
Для применения виртуальных машин задействуется плагин DroidPlugin от китайской антивирусной компании Qihoo 360. HummingWhale умеет также автоматически создавать в магазине положительные отзывы и высокие оценки. Google уже удалила обнаруженные приложения из магазина.
|
Компания Seagate Technology опубликовала очередной квартальный отчет. У этого производителя 30 декабря 2016 года завершился второй квартал 2017 финансового года.
Доход Seagate за отчетный период составил 2,9 млрд долларов. Валовая прибыль оказалась равна 30,8%, а чистая прибыль — 297 млн долларов. Для сравнения: в предшествующем квартал доход Seagate составил 2,8 млрд долларов, валовая прибыль — 28,6%, чистая прибыль — 167 млн долларов.
В отчете также приведены показатели, рассчитанные не по методике GAAP, что позволило исключить влияние некоторых факторов: валовая прибыль — 31,8%, чистая прибыль — 412 млн долларов.
За квартал был сгенерирован денежный поток 656 млн долларов. Дивиденды, выплаченные акционерам, составили 188 млн долларов. Кроме того, было выкуплено 4,1 млн обычных акций на сумму 147 млн долларов. В итоге по состоянию на конец квартала производитель располагал денежными средствами, включая краткосрочные обязательства, на сумму около 1,7 млрд долларов.
|
Источники уверены, что в этом году одним из популярных трендов в индустрии смартфонов станут более совершенные персональные помощники и самообучающиеся системы искусственного интеллекта.
Все основные игроки рынка будут оснащать свои премиальные смартфоны подобными решениями. Компания Huawei, которая сегодня занимает третье место, уступая Samsung и Apple, намеревается потягаться за вторую строчку, в частности, предложив пользователям инновационное решение в этой области.
В августе прошлого года Apple купила компанию Turi, занимающуюся машинным обучением и искусственным интеллектом, за 200 млн долларов. Наработки Turi используются для повышения популярности и рыночной доли персонального ассистента Siri. Как утверждают хорошо знакомые с ситуацией люди, в новом iPhone нам представят улучшенную систему Siri.
Остальные компании также не сидят без дела. Google оснастила смартфоны Google Pixel помощником Google Assistant, который, по слухам, также может появиться в LG G6. Samsung и Viv Labs готовят систему Bixby для Galaxy S8.
|
Участники программы предварительного тестирования Xbox Insider впервые могут ознакомиться с обновлением Creators Update, финальная версия которого появится на приставках позднее в этом году. Команда разработчиков на этой неделе описала новшества данного обновления.
В настоящее время акцент делается на оптимизацию производительности и упрощении доступа. Новые функции будут доступны по одному нажатию на кнопку и позволят мгновенно получать доступ к магазину, последним приложениям, элементам управления звуком и т.д. Также будет доступ к достижениям, записи видео и возможности потоковой трансляции игрового процесса.
Возможность записи видео тоже находится на расстоянии одного нажатия на кнопку. Эта функциональность станет доступной в ближайшие пару недель.
Чтобы улучшить процесс обновления, Microsoft делает более понятным, когда и как приставка будет обновляться, предоставляя подробные экраны статуса до и во время обновления. Это позволит избежать нежелательных перезагрузок и не прерывать игры.
Новая функция под названием Copilot позволит двум джойстиком работать как одному, делая управление в играх более гибким. Эта возможность не зависит от конкретной игры и обрабатывается самой приставкой Xbox, так что ограничений по использованию не будет.
Как обычно, в подобных предварительных сборках имеется ряд проблем. В частности, может зависать интерфейс приставки при подключенном руле, могут наблюдаться проблемы с входом в учётную запись, с навигацией по некоторым приложениям и ряд других.
Доступно четыре ветви системных обновлений. Xbox One Update Preview Alpha позволит получать 2-3 системных обновления в неделю, Xbox One Update Preview Beta будет выдавать 1-2 обновления в неделю, Xbox One Update Preview Ring 3 два-три обновления в месяц и Xbox One Update Preview Ring 4 предложит почти готовые к публичному релизу обновления.
Финальная версия обновления Creators Update на приставках ожидается весной.
|
Операционная система Windows 10 с недавних пор обзавелась встроенным фильтром синего цвета, который пока доступен только в предварительно сборках. Последняя из них приносит ряд улучшений в его работу.
Поскольку фильтр ещё не добрался до финальной версии системы, он находится в процессе разработки и Microsoft должна выявить все его слабые стороны и устранить их. Сборка Windows 10 15014 принесла ряд улучшений в анимацию фильтра, которая отображается при изменении настроек экрана. Microsoft говорит, что это только начало продолжительной серии улучшений, которые пользователи увидят до релиза Creators Update в апреле.
Фильтр предназначен для того, чтобы сделать цвета экрана более тёплыми в вечернее и ночное время, что должно положительно сказаться на качестве сна. Пользователи могут самостоятельно менять цветовую температуру, устанавливать расписание или использовать местонахождение для автоматической настройки фильтра. Наличие встроенного в операционную систему фильтра делает ненужными популярные сторонние приложения, такие как f.lux.
|
В 2016 году на конференции разработчиков Google I/O компания Google рассказывала о функции под названием Android Instant Apps. Она предназначена для того, чтобы разработчики могли добавлять в свои приложения новую функциональность, которая позволяла бы пользователям получать доступ к полным приложениям из облака без необходимости скачивать на их устройство. Например, если вы ищете какой-то продукт в поиске Google, вы можете нажать на ссылку на этот продукт в сетевом магазине и открыть приложение этого магазина без необходимости устанавливать на смартфон. В результате пользователи будут работать с нужным приложением, не скачивая его, если оно может понадобиться всего один раз.
Прошло уже больше полугода, а никаких новостей об этой функциональности не было. Однако на этой неделе Google официально анонсировала, что ряд разработчиков начинают внедрять в свои программы эту функциональность, в их число вошли приложения Periscope, BuzzFeed, Wish и Viki. Google тестирует работоспособность функции и при необходимости постарается улучшить её.
Все необходимые инструменты разработчиков для внедрения функциональности будут выпущены в ближайшие месяцы. Первоначально Google планировала представить Instant App до конца 2016 года, но теперь она только начинает тестирование, потому есть вероятность, что ранее были найдены крупные баги. Желающие опробовать новую функцию могут скачать одно из указанных выше приложений.
|
Китай хорошо известен своими строгими ограничениями и контролем в области интернета, однако технологически подкованные граждане до сих пор имели возможность обойти Великий китайский файрвол при помощи виртуальных частных сетей (VPN). Скоро эта возможность будет устранена, поскольку Министерство промышленности и информатизации анонсировало 14-месячный план по запрету неавторизированных интернет-соединений.
На сайте Министерства говорится, что от провайдеров, датацентров и выпускающих контент компаний потребуется лицензирование со стороны правительства. Кабельные сервисы и VPN должны будут получать правительственные разрешения, что сделает большую их часть противозаконными. Напомним, что не так давно в Китае стали требовать лицензирование магазинов мобильных приложений.
Чиновники считают, что китайский рынок интернета находится в беспорядочном состоянии и требует срочного регулирования и управления. За счёт этого ожидается усиление информационной безопасности и менеджмента.
Число пользователей интернета в Китае составляет 730 млн. и многие из них используют VPN для доступа к запрещенным сайтам, в число которых входят такие популярные, как Facebook, Google, Twitter и YouTube. Китай блокирует 135 из первой тысячи самых популярных сайтов. Критика правительства также запрещена.
В прошлом ноябре в стране был принят новый закон, который вступит в действие в нынешнем июне и требует от интернет-компаний собирать данные пользователей, включая настоящие имена. Инфраструктурные операторы должны хранить данные на серверах внутри Китая и оказывать содействие государственным органам.
|
Минувший год в очередной раз стал рекордным для разработчиков мобильных игр по объёму полученной прибыли. Доход от продаж игр в магазинах Apple App Store и Google Play Store вырос на 80% и 90% соответственно. Валовая прибыль от игр по всему миру выросла примерно на 70%, в итоге разработчики получили почти $7,5 млрд. Такая информация содержится в докладе от Sensor Tower.
Угадать самые популярные игры прошлого года не составляет труда. Чаще всего скачивали игру Pokémon GO, которая оказалась самой востребованной в истории в первую неделю после релиза, попав на первое место в обоих магазинах приложений. Второе место также принадлежит компании Nintendo с вышедшей в декабре игрой Super Mario Run, которая лидирует по скачиваниям на всех платформах в 4-м квартале, хотя ещё не выпущена на Android. В десятку входят также такие игры, как Clash Royale от создателей Clash of Clans и портированное популярное веб-приложение slither.io. Более старые игры Subway Surfers, Piano Tiles 2 и Candy Crush Saga продолжают оставаться успешными.
Что касается доходов, лидером является японская LPG Monster Strike, которая появилась ещё в 2013 году. Входят в число лидеров Clash of Clans с Pokémon GO, первая является самой прибыльной на всех платформах. Также немало заработали игры Puzzle & Dragons и Candy Crush Saga. Clash Royale намного популярнее на платформе Apple, чем на Android.
|
|----->> Новые Статьи <<-----
|Сейчас на сайте