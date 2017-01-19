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Все самое новое из мира ПК
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В октябре прошлого года мы узнали, что Apple намерена открыть в Шэньчжэне центр НИОКР. Размещение такого рода объекта ближе к производственным мощностям в теории должно улучшить взаимосвязь между партнёрами и упростить некоторые этапы создания новых устройств.
Ещё больше улучшит эту связь объект Foxconn, который построят непосредственно рядом с центром Apple. Сообщается, что тайваньский гигант стремится лучше помочь Apple в создании прототипов новых продуктов.
Грубо говоря, объект Foxconn тоже будет центром исследований и разработки, а расположение непосредственно рядом с центром Apple упростит взаимодействие специалистов двух компаний.
Центр Apple должен быть построен уже в нынешнем году, а что касается объекта Foxconn, тут данных о планах строительства нет. Учитывая предположительное направление деятельности, вряд ли постройка займёт у Foxconn много времени.
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Прошлый год ознаменовался просто огромным количеством крупных сделок на рынке IT. Каким в этом вопросе будет 2017 год, пока остаётся лишь гадать. Но первая достаточно крупная сделка уже объявлена.
За 650 млн долларов компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобретает стартап SimpliVity, специализирующийся на продаже оборудования для центров обработки данных, объединяющего вычислительные блоки и блоки хранения данных.
Сделка будет завершена во втором финансовом квартале текущего года, который заканчивается для HPE 30 июня, а заплатит за SimpliVity компания наличными. HPE продолжит продавать свои конвергентные продукты HC 250 и HC 380, а к концу года начнёт предлагать интегрированные системы SimpliVity.
SimpliVity была основана в 2009 году и на данный момент имеет 1300 клиентов, среди которых можно выделить MLB Network и T Systems.
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В понедельник в сети появилось описание очередного патента компании Microsoft, который рассказывает о сворачиваемом мобильном устройстве, способном работать как смартфон и как планшет. Устройство обладает гибкими петлями, что относит его к категории 2 в 1. Схематические изображения показывают режим tent (палатка), что напоминает о модели Lenovo Yoga.
Изобретателем в патентной заявке указан Кабир Сиддики. Он ранее был автором патентов для других мобильных устройств Microsoft, включая подставку для планшетов Surface.
Устройство напоминает о другом продукте Microsoft, которое носило кодовое имя Courier. Оно обладало двумя дисплеями, которые сворачиваются вместе, как у книги, где вместо страниц находятся экраны. Информация об устройстве Courier датируется ещё 2009 годом, до появления планшетов Apple iPad. В 2010 году его разработка была прекращена, поскольку технология гибких экранов к тому времени не была проработана.
Описываемый здесь патент был подан в октябре 2014. Возможно, он связан с неуловимыми смартфонами Surface Phone, официального подтверждения существования которых так и не представлено. Однако с большей вероятностью это одна из тысяч идей, которые никогда не доходят до воплощения и розничных магазинов.
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Компания Microsoft обновила приложение Skype на платформе Linux до версии 1.15. Это первое обновление данного клиента в 2017 году. Судя по списку изменений, обновление небольшое, хотя полезные улучшения для пользователей компьютеров на Linux в нём имеются. Например, обновлён до версии Electron 1.4.10 фреймворк, также появилась контекстное меню с командами Копировать и Вставить в зоне текстовом поле. Последняя функция была востребованной среди пользователей, будучи привычной для других мессенджеров, так что в конечном счете разработчики внедрили её.
Появилась новая опция добавления приложения в автозагрузку. Также можно запускать Skype в свёрнутом виде, что включается в настройках приложения. Разработчики говорят о нескольких других небольших улучшениях и исправлении багов. Несмотря на это, клиент остаётся пока доступным только в виде альфа-версии и в нём сохраняются определённые неисправности и функциональные недостатки.
В частности, отсутствует возможность менять имена пользователей из списка контактов и делиться изображением своего экрана. Релиз данного предложения состоялся в июле 2016 года, с тех пор было выпущено несколько обновлений. Многие пользователи считают, что разработка идёт слишком медленно и такими темпами у Microsoft уйдет не один год на то, чтобы программа догнала по возможностям Skype на Windows.
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В конце 2016 года компания Microsoft решила внести изменения в механизм обновления систем Windows 7 и 8.1, перейдя от отдельных патчей к выпуску трёх видов обновлений: ежемесячных Security Monthly Quality Update (Monthly Rollup), предварительных Monthly Quality Rollup (Preview Rollup) и Security Only Quality (Security Only).
С февраля нынешнего года компания предлагает новые изменения, которые призваны уменьшить размер обновлений безопасности, что упростит их развёртывание на устройствах. Обновления для браузера Internet Explorer больше не будут входить в состав Security Only, за счёт чего их размер будет уменьшен.
Это означает, что пользователям придётся устанавливать обновления для Internet Explorer отдельно, что может усложнить для кого-то поддержание компьютера в актуальном состоянии. Обновления безопасности для Internet Explorer будут выпускаться в том числе в рамках вторничных патчей и в третий вторник месяца (Preview Rollup), как показано в таблице.
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В декабре в сеть окольными путями попала предварительная сборка Windows 10 14997, в которой любопытствующие вскоре обнаружили файл под названием gamemode.dll. Тогда этот файл не был функционирующим, однако он намекал на будущую функцию, которая позволит геймерам повышать производительность игр.
В последней сборке 15007 появилась возможность активировать опцию «Игровой режим» в приложении Xbox. Скорее всего, пока эта опция неработоспособна. Недавно в блоге представитель Microsoft Майк Йбарра предоставил информацию относительно того, что геймеры могут получить в обновлении Creators Update на компьютерах и приставках Xbox One. Обновление упростит потоковую трансляцию игр при помощи платформы Beam, повысит производительность игр и позволит удобнее общаться с друзьями. Всего улучшения разбиты на четыре основных категории: потоковая трансляция, производительность, люди и соревнования.
Платформа Beam войдёт в состав Xbox One и Windows 10. Сервис можно будет подключить к учётной записи Xbox Live и транслировать контент другим пользователям этой сети. Никакого дополнительного программного обеспечения не потребуется. На компьютерах нажатие Win + G открывает панель Game Bar, где будет кнопка трансляции.
«Игровой режим» оптимизирует скорость работы игр. Подробная информация об этом пока не сообщается, но в ближайших сборках эта функция должна начать работу. В Xbox Live будет улучшена лента активности, внесены улучшений в Clubs и Looking For Group, расширены инструменты модерации. Геймеры получат новые турниры в Arena на Xbox Live, смогут создавать собственные турниры, поддержка среди игр будет расширяться.
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Китай продолжает усиливать контроль над тем, что граждане страны могут видеть и делать в глобальной сети. Администрация киберпространства Китая (CAC) требует, чтобы все магазины приложений регистрировались в государственных органах для легального продолжения работы.
В прошлом году был принят закон, который блокировал приложения, признанные угрозой национальной безопасности, подрывающими общественный строй и социальный порядок и помогающими выполнять противоправные действия. Страна много лет занимается цензурой и регулированием интернета и теперь хочет заняться тем же самым на смартфонах.
Сайт CAC заявляет, что регистрация призвана защитить пользователей, поскольку многие приложения якобы распространяют нелегальную информацию, нарушают гражданские права или несут угрозы безопасности. 75% из 550 млн. смартфонов в Китае работают на Android, но при этом магазин Google Play Store в стране недоступен. По этой причине существует более 200 сторонних магазинов приложений. Некоторые из них относятся к местным крупным технологическим компаниям, таким как Tencent, Baidu, Xiaomi и Alibaba.
Отсутствие механизмов защиты из магазина Play Store приводит к тому, что многие приложения сторонних магазинов содержат вирусы и крадут пользовательскую информацию. Чиновники считают, что регистрация сделает магазины безопаснее и прибыльнее. Однако это может привести к тому, что у правительства станет больше возможностей удалять неугодные приложения.
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В самом популярном в мире мессенджере WhatsApp существует бэкдор в протоколе сквозного шифрования, который позволяет Facebook или правительственным организациям читать переписку пользователей. Сами разработчики заверяют, что даже персонал Facebook, которому принадлежит мессенджер, не имеет доступа к персональным данным более чем миллиарда пользователей.
Бэкдор был обнаружен Калифорнийским университетом. Исследователь по имени Тобиас Болтер подробно описал его, рассказав о возможности перехвата сообщений за счёт генерации нового ключа безопасности. Не отмеченные как доставленные сообщения могут быть зашифрованы и посланы заново при помощи нового ключа. Если получатель находится не в сети, он не знает об изменении шифрования.
WhatsApp использует протокол Signal, как и одноименный мессенджер. При этом данная уязвимость отсутствует в мессенджере Signal и если в нём меняется ключ шифрования, сообщение не будет доставлено. WhatsApp автоматически пытается повторно отправить сообщение с новым ключом без уведомления об этом. Болтер сообщил об уязвимости в Facebook ещё в апреле 2016, но оказалось, что она была внедрена целенаправленно.
Специалисты по безопасности характеризуют уязвимость как подрывающую доверие к мессенджеру, угрозу свободы речи и золотую жилу для силовых структур.
В блоге компании Open Whisper Systems, чей протокол Signal использует WhatsApp, появился пост, срывающий покровы с громкой новости. Вкратце, никакого бэкдора нет, это нормальная ситуация в криптографии. Единственный спорный момент в том, что первое сообщение после смены ключа доставляется, и лишь потом получатель видит уведомление о смене. Альтернатива - требовать сверки ключа до отправки первого сообщения, но с учетом размера аудитории и прочих факторов (сервер должен будет знать, у кого включена функция проверки ключа), создатели протокола считают реализацию в WhatsApp адекватной.
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Компания Samsung — лидер рынка смартфонов. Но вот по скорости перехода на новые версии ОС корейскому гиганту до лидерства очень далеко. Компания лишь на днях начала распространять обновление системы до Android 7.0 для смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge, да и то не обошлось без проблем.
Источник же сообщает, владельцам каких аппаратов Samsung вообще стоит ожидать обновления до Android Nougat. В список счастливчиков вошли Galaxy A3 (2016 и 2017), Galaxy A5 (2016 и 2017), Galaxy A7 (2016 и 2017), Galaxy A8, Galaxy A9/A9 Pro, Galaxy S6, Galaxy S6 Active, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S7 Active, Galaxy Note 5 и планшеты Galaxy Tab S2. То есть все достаточно дорогие модели пока ещё актуального и предыдущего поколения.
А вот ни одного представителя семейства Galaxy J в списке нет, хотя эти смартфоны для компании очень важны. Не исключено, что хотя бы модели 2016 года получат обновление, но пока на это рассчитывать не приходится.
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Как сообщают источники, в рамках процесса сокращения затрат компания Seagate закрыла один из заводов по производству жёстких дисков. Если точнее, закрыли фабрику в Сучжоу (Китай).
Стоит отметить, что это один из крупнейших заводов компании, и его закрытие, что логично, приведёт к значительному уменьшению объёмов производства HDD Seagate. Фабрика в Сучжоу площадью 102 000 м² досталась компании в процессе приобретения Maxtor в 2006 году. Утверждается, что производство на заводе было остановлено некоторое время назад, а сотрудники будут уволены сегодня. Сколько именно сотрудников работало на фабрике, не указывается.
После закрытия завода у Seagate останутся две вертикально интегрированные фабрики по выпуску HDD: в городах Уси (Китай) и Корат (Таиланд). Для закрытия была выбрана именно фабрика в Сучжоу, потому что она не содержит мощностей по производству комплектующих для сборки HDD в отличие от оставшихся заводов. Таким образом, Seagate оптимизирует логистику и будет избавлена от необходимости доставлять для какой-то из фабрик часть комплектующих. На этом фоне возникает вопрос, что будет с фабриками Seagate, которые производят только отдельные детали для жёстких дисков.
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Операционная система Windows 10 установлена более чем на 20% компьютеров по всему миру, однако Microsoft пока не достигла своей цели. Она заключается в убеждении как можно большего числа пользователей Windows 7 обновиться до Windows 10, чтобы не испытывать проблем после прекращения поддержки, как это случилось с Windows XP.
Хотя Windows 10 вышла уже полтора года назад, Windows 7 остаётся лидером персональных компьютеров, её доля всё ещё близка к 50%. Поддержка Windows 7 будет прекращена через три года, после чего система станет более уязвимой перед атаками. Чтобы убедить пользователей обновиться до Windows 10, Microsoft неоднократно расхваливала достоинства новой версии системы, а теперь решила зайти с другой стороны и описать недостатки Windows 7. Рассказывается о них в блоге немецкого подразделения компании.
Microsoft пишет, что Windows 7 уступает в плане функций безопасности, которые не способны справиться с существующими угрозами глобальной сети. Естественно, решением называется установка Windows 10. Говорится о том, что Windows 7 основана на устаревшей архитектуре безопасности и что компании, которые не обновятся в ближайшие три года, столкнулся с огромными рисками.
Далее Microsoft хвалит безопасность Windows 10 и говорит об аппаратном обеспечении, созданном специально для работы с этой версией системы. Подчеркиваются такие достоинства, как ассистент Cortana, браузер Edge и Windows Ink.
Microsoft будет непросто убедить оставшихся на Windows 7 пользователей перейти на Windows 10, поскольку ранее этого не удалось сделать даже при помощи бесплатного обновления.
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Только в понедельник компания Microsoft представила предыдущую сборку операционной системы Windows 10 под номером 15002 для компьютеров с вариантом обновления «Быстрый доступ», однако уже состоялся релиз следующей версии. Обладателям смартфонов ждать пришлось значительно дольше, поскольку предыдущая сборка Windows 10 Mobile под номером 14977 вышла больше месяца назад.
12 января вышла сборка 15007 одновременно для компьютеров и смартфонов. Она приносит с собой ряд новых функций, включая улучшения браузера Edge. У него появилась возможность делиться наборами вкладок с установленными на компьютер приложениями. Был улучшен процесс импортирования данных из других браузеров. Для этого в настройках появилась кнопка, при помощи которой можно переносить избранное, историю просмотра сайтов, пароли и прочие данные. При скачивании файлов появилась опция «Сохранить как» помимо уже существовавшей «Сохранить». Улучшена функциональность заметок Web Notes. Все эти улучшения доступны в браузере Edge на компьютерах.
На смартфонах было улучшено масштабирование текста вне зависимости от настроек сайтов. Отныне можно выполнять зум как минимум до 500%. Переход по ссылкам некоторых сайтов теперь открывает их страницы в отдельных приложениях, вроде Twitter и т.д.
Скоро появится возможность скачивать графические темы для компьютера из магазина Windows Store. Их настройка появилась в приложении Параметры в сборке 15002. Цифровой ассистент Cortana позволит продолжить работу на одном устройстве с того места, где вы закончили её на другом. В уведомлениях приложений появилась полоса прогресса, например, скачивания файлов, выполнения упражнений и т.д. Внесены улучшения в полосу прокрутки универсальных приложений. Представлен новый интерфейс Bluetooth, который делает доступными GATT Server и Bluetooth LE Peripheral.
Перед установкой новой сборки следует принять во внимание, что список известных проблем довольно обширный. В частности, Microsoft расследует проблему с установкой сборки 15002, которая на некоторых устройствах не могла быть завершена и происходил откат к предыдущей сборке. В командной строке не работает сочетание клавиш CTRL + C, в браузере Edge некоторые сайты могут отображать сообщения «Мы не можем открыть эту страницу». Не работает перетаскивание приложений из списка всех приложений в меню «Пуск» на панель плиток с правой стороны. Закрепить их можно при помощи контекстного меню. Не устанавливаются соединения Miracast. Это лишь некоторые из известных проблем.
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Недавно стало известно, что в обновлении Windows 10 Creators Update компания Microsoft упростит настройки конфиденциальности и уменьшит базовый сбор телеметрии. В число других изменений вошла веб-панель конфиденциальности и новый процесс настройки операционной системы, дающий больший контроль над отправляемыми данными.
Разработчики говорили, что решение внести изменения было сделано на основе отзывов пользователей, но правда может оказаться другой. Информационное агентство Reuters сообщает, что всё дело в беспокойстве швейцарских властей относительно сбора данных в Windows 10. В отношении Microsoft с 2015 года велось расследование швейцарской Федеральной комиссии защиты данных и информации (FDPIC ) на предмет соответствия сбора телеметрии законодательству этой страны.
В частности, FDPIC утверждала, что выбираемая в процессе первоначальной настройки системы опция «Экспресс-настройки» (Express settings) активирует обширный сбор пользовательских данных. В их число входят данные о местоположении, история браузера и поисковых запросов, ввод с клавиатуры и т.д. Вся информация автоматически отправляется в Microsoft без явного уведомления об этом пользователей.
Также следователи выражали сомнение относительно прозрачности и ясности некоторых настроек, типа собираемых данных и как долго они будут сохраняться. Microsoft сотрудничала с FDPIC и внесла ряд предложений, чтобы избежать судебного процесса, в результате чего расследование было закрыто.
FDPIC пишет, что техническое внедрение предложенных изменений будет выполнено в 2017 году в двух программных обновлениях Windows 10. Вероятно, помимо Creators Update речь идёт об обновлении Redstone 3 во второй половине года.
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Компания Google в следующей версии браузера Chrome представит приятное новшество для всех любителей музыки. Chrome 56 выходит в конце января и получит встроенную поддержку аудиоформата FLAC (Free Lossless Audio Codec). Это означает возможность воспроизводить высококачественные звуковые файлы прямо в браузере.
Браузер Chrome станет не первым с такой возможности. Mozilla добавляет поддержку FLAC в версии браузера Firefox 51, релиз которой запланирован на 24 января.
В нынешнем виде при выборе файла FLAC в браузере Chrome открывается отдельная вкладка с простым мультимедийным плеером. Здесь нет обложки альбома и прочих графических изображений, лишь простой чёрный фон. Поддержка формата FLAC уже имеется в операционной системе Chrome OS на Chromebook. Запуск подобных файлов открывает плеер с изображение альбома.
На платформе Windows 10 есть множество приложений для работы с FLAC благодаря нативной поддержке системой этого кодека. Не так повезло пользователям системы macOS, которым приходится использовать сторонние программы, вроде VLC. Ничего не сообщается о возможности появления поддержки FLAC в браузере Chrome на платформе iOS.
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Во вторник компания Adobe одновременно с Microsoft представила очередные ежемесячные обновления безопасности своих программных продуктов. Помимо патчей для устранения уязвимостей пользователи получили нежданный подарок: в их системы незаметно было установлено расширение для браузера Chrome.
SwiftOnSecurity сообщает в Твиттере, что последнее обновление приложения Adobe Reader содержит в своём составе расширение браузера Chrome, которое умеет собирать пользовательские данные с компьютера. Расширение носит простое название Adobe Acrobat и от пользователей при запуске браузера требуется его активация.
Расширение просит несколько разрешений, включая разрешения на чтение и изменение данных на посещаемых сайтах, управление закачками и т.д. Целью расширения якобы является преобразование веб-страниц в документы формата PDF и возможность открывать их в Adobe Reader, где функциональность шире, чем в браузере Google Chrome. Однако преобразование в страницы PDF требует платной версии приложения Acrobat, а без этого она пригодна только для чтения файлов.
Помимо этого, расширение собирает данные и отправляет их на серверы Adobe. Разработчики говорят о сборе только типа и версии браузера, а также версий продуктов Adobe и использовании в них функций и кнопок. Персональная информация собираться не должна, но пользователи наверняка поверили бы в это охотнее, если бы Adobe открыто сообщила об установке расширения Chrome.
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